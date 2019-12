30 de zile cu un sistem de la AMD - pentru ce l-am folosit, ce componente a avut şi ce mi-a plăcut (TECH REVIEW)

Sunt două lucruri care îţi atrag atenţia când te uiţi la acest PC, şi ambele ţin, evident, de design. În primul rând, amalgamul de lumini care poate fi observat prin carcasă şi provin, în mare parte, de la procesorul AMD Ryzen 7 3700X. În al doilea rând, vei observa imediat dimensiunea sistemului.

Dacă prima parte mi-a plăcut destul de mult, efectele luminoase dând puţină culoare biroului meu din redacţie, cea de-a doua m-a deranjat puţin. Sistemul este greu, însă cum nu aveam de gând să îl mai mişc odată ce l-am instalat, m-am bucurat să îl ”plimb” numai de la intrare până la birou.

Per total însă, sistemul arată bine: format clasic, dreptunghiular, cu elementele la vedere datorită geamului din sticlă de pe partea dreaptă (care, apropo, se poate detaşa extrem de uşor). Este şi destul de spaţios pentru a permite diferite configuraţii de componente, pentru cei care ar dori la un moment dat să îşi actualizeze anumite elemente.

Componente

Concret însă, ce se găseşte în interiorul acestui PC? Păi, avem una bucată procesor AMD Ryzen 7 3700X, pe 8 nuclee şi 16 thread-uri, capabil să se descurce cu task-uri complexe şi care rezistă bine şi în jocuri de ultimă generaţie precum Borderlands 3.

Apoi, mai avem o placă grafică mid-range din seria Radeon 5700, cu care m-am înţeles foarte bine şi care a rezistat eroic sesiunilor lungi de gaming şi o placă de bază Asrock X570 Taichi.

SSD-ul este singura parte a PC-ului care m-a nemulţumit, fiind un Seagate Barracuda de 500GB, care oferă o rată de transfer destul de bună de aproximativ 550MB/s, atât pe citire, cât şi pe scriere, însă aş fi preferat o stocare mai mare.

Memoria RAM are 16GB şi este formată dintr-un Corsair Dominator 2x8GB, cu standard DDR4 şi frecvenţă de 3200MHz. Suficient de mare şi de rapidă pentru a rezista vreo doi ani cu performanţă de top. Sursa folosită a fost un Seasonic FOCUS Platinum 850W.

Carcasa pe care am utilizat-o a fost un INWIN 305 - uriaşă, cu foarte mult spaţiu gol înăuntru, tocmai pentru că am dorit să am o suprafaţă de manevră cât mai mare, pentru a schimba diferite componente şi a o folosi ca un fel de machetă, o ”tabula rasa” pe care să o pot remodela oricând doresc.

Am folosit acest sistem atât pentru task-uri de productivitate, cât şi pentru gaming.

Performanţă în jocuri

În privinţa gaming-ului, nu am ce să îi reproşez. În Borderlands 3, sistemul s-a comportat admirabil şi nu am avut scăderi de frame-uri. Evident, am jucat pe high şi am rulat benchmark-ul din joc pentru a vedea la ce să mă aştept: 60 de frame-uri pe secundă constant a fost rezultatul.

În momentele mai intense, precum luptele, ventilatorul începe să ruleze mai puternic, însă nivelul zgomotului nu îl depăşea niciodată pe cel scos de tastatura mecanică pe care o foloseam în acel moment.

Cum am menţionat şi mai sus însă, ar fi nevoie de o stocare mai mare, pentru că din 4-5 jocuri poţi să forţezi cu uşurinţă capacităţile stocării. O memorie de 1TB ar fi cam cea mai bună alegere pentru un astfel de PC. Altfel, restul componentelor s-au comportat bine. Am încercat să joc şi puţin Call of Duty: Modern Warfare, însă am fost nevoit să fac un uşor rabat la calitate şi să reduc setările, pentru că pierdeam câteva frame-uri. Nu a fost însă o tragedie nici acolo, iar restul jocului a fost, cum s-ar spune, ”smooth sailing”.

Productivitate

Oarecum paradoxal însă, ţinând cont de componentele utilizate la construirea acestui sistem, eu l-am folosit în mare parte ca principal ”motor” al muncii din redacţie. Am scris, am editat, am publicat, totul de pe sistemul de la AMD. Nu am experimentat decât un singur moment bizar, în care calculatorul s-a restartat imediat după ce umblasem puţin la câteva componente (bănuiesc că eu am fost de vină, ţinând cont că nu s-a mai repetat).

Evident, nu cred că o să fugi să îţi iei un sistem de câteva mii de lei pentru task-uri generale, de zi cu zi, însă este bine să ştii că şi aşa ceva se poate descurca cu brio în aceste condiţii.

Per total, aş recomanda utilizarea unui astfel de sistem? Cred că da, pentru că eu unul nu am întâmpinat niciun fel de problemă cu el, indiferent pentru ce am decis să îl folosesc. Evident, nu este cel mai ieftin setup posibil, însă este unul de top, care îţi permite să stai fără grija că PC-ul tău va fi depăşit foarte curând. Ai destulă putere de procesare pentru cele mai solicitante jocuri, şi destulă fiabilitate şi viteză pentru task-urile zilnice. Un mix foarte plăcut pentru oricine.