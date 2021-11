Jocuri populare de PlayStation şi abonamentul PlayStation Plus, disponibile la preţuri de Black Friday

De asemenea, până pe 29 noiembrie, jucătorii pot regăsi reduceri speciale la partenerii din retail la jocuri exclusive şi PlayStation Plus.

În promoţie sunt incluse atât titluri pentru consola PlayStation 4, cât şi jocuri compatibile cu PlayStation 5, astfel încât pasionaţii de gaming să-şi poată îmbogăţi colecţia cu cele mai noi şi mai îndrăgite jocuri.

Pe PlayStation Store, echipa te aşteaptă pe teren pentru a alerga împreună spre victorie, în FIFA 22, iar pericolele lumii post-apocaliptice pândesc la fiecare pas, în Back 4 Blood. Învaţă cum să devii luptător de gherilă folosind arme nemaivăzute, în Far Cry 6 şi salvează Universul în Marvel’s Guardians of the Galaxy.

În promoţia de Black Friday sunt incluse şi unele dintre cele mai iubite titluri exclusive PlayStation – de la Marvel’s Spider-Man, la Ghost of Tsushima sau Ratchet & Clank. Iar acestea sunt doar câteva dintre jocurile spectaculoase incluse în promoţia de Black Friday anul acesta.

Pe PlayStation Store, abonamentul PS Plus pentru 12 luni este redus cu 33%. Jocuri lunare gratuite, multiplayer online, reduceri exclusive pe PlayStation Store şi stocare în cloud de 100 de GB sunt doar câteva din beneficiile incluse în abonamentul PlayStation Plus.

Lista completă a jocurilor incluse în promoţia de Black Friday se găseşte pe PlayStation Blog, PlayStation Store, Sony Center şi pe site-urile magazinelor Altex, Media Galaxy, eMAG, Flanco, Orange.