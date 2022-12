Orez infestat cu insecte, primit ca „ajutor” UE de o familie din Maramureș

Orez cu gărgărițe, asta au primit ca „ajutor” de la UE o familie din Coaș, Maramureș. Pachetele cu ajutoare venite de la Uniunea Europeană au conținut pungi cu orez, în care mișunau insecte, vizibile prin punga transparentă.

Primarul spune că cele trei pachete de orez cu gărgărițe erau într-un singur pachet și că, cel mai probabil, au ajuns acolo din greșeală.

„Am primit 47 de pachete, dar unul singur a fost cu probleme de acest fel. Într-un pachet sunt mai multe alimente destinate unei familii, iar într-un astfel de pachet erau cele trei pungi de orez infestat, printre alte produse, care erau bune”, a explicat el, după reclamația persoanei care a avut ghinionul să primească acel pachet.

Aparent, cele trei pachete neconforme fac parte dintr-un lot greșit. „Am verificat toate pachetele, nu am mai găsit nimic. Am verificat loturile și nu apare că am fi primit ,noi, lotul acesta (din care erau cele trei pungi de orez infestat) nici în august, nici acum în decembrie. A fost o greșeală din depozit, cumva a rămas și s-a încărcat din ceva depozit din greșeală. Nimeni nu a mai primit din acel lot, ci doar noi, la Coaș. Cineva l-a pus acolo din greșeală”, mai menționează primarul Călin Achim.

El mai arată că pachetele erau sigilate și că se afla în termenul de valabilitate.

DSVSA, control la ajutoarele de la UE

Prefectul Rudolf Stauder a solicitat Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Maramureș să verifice conformitatea produselor reclamate că ar avea insecte produse primite în cadrul programului POAD 2018-2021.

Astfel, angajații DSVSA Maramureș împreună cu reprezentanții Primăriei Coaș s-au deplasat la persoana care a primit pachetul. „Au fost identificate trei pachete de orez, ambalat la un kilogram, producție martie 2022, cu data de expirare luna noiembrie a anului viitor. Cele trei pachete de orez sunt integre, sigilate și conțin insecte, fiind neconforme și improprii consumului uman. Ele au fost ridicate de la beneficiar în baza unui proces verbal. Cele trei pachete de orez rămân în custodia Primăriei Coaș până la efectuarea distrugerii acestora”, a precizat prefectul de Maramureș.

Orezul infestat, retras

De asemenea, au fost verificate documentele existente cu privire la pachetul de ajutor alimentar, fără a se putea stabili însă trasabilitatea produsului neconform. În schimb, nu a mai fost găsit niciun produs neconform, în urma verificărilor.

„Acest pachet alimentar face parte dintr-un lot din care nu au mai fost distribuite spre beneficiari alte pachete cu ajutoare alimentare, la nivelul județului Maramureș. Situația de la Coaș a fost comunicată la nivel central și s-a solicitat furnizorului înlocuirea produselor neconforme din pachetul alimentar distribuit în cadrul programului persoanei beneficiare”, a mai precizat prefectul Rudolf Stauder.

De asemenea, societatea distribuitoare a pachetului alimentar și-a asumat eroarea și va proceda la înlocuirea celor trei pachete de produse neconforme.