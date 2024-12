Noul stareț al Mănăstirii Nicula, părintele Iustin MIron, face campanie elctorală pro-Georgescu și declarații halucinante într-un podcast filmat recent. Asta după ce Călin Georgescu a folosit în campania electorală un clip filmat la o tabără pentru tineri organizată de Iustin la mănăstirea Oașa.

Părintele Iustin Miron a fost numit, zilele trecute, stareț al Mănăstirii Nicula – cea mai cunoscută mănăstire din județul Cluj, unde în fiecare vară de Sfânta Marie vin zeci mii de români din toată țara.

Surse din Mitropolia Clujului au declarat pentru „Adevărul” că Iustin Miron de la Mănăstirea Oașa este „un personaj controversat” care are legături cu zona politică suveranistă.

În momentul în care s-a anunțat numirea sa drept stareț la Nicula, în presă au apărut imagini de la prelegerea pe care Călin Georgescu a ținut, în această vară, o prelegere tinerilor care au venit la cunoscutele tabere de la Mănăstirea Oașa, în cadrul cărora credincioși din toată țara sunt invitați la mănăstire pentru diferite activități, printre care și diferite discuții cu personalității din toate domeniile. Mai mult, imagini din această prelegere au apărut într-un clip electoral al lui Călin Georgescu.

Părintele Iustin Miron a încercat să explice episodul Călin Georgescu în podcastul „În ograda lui Ion” al jurnalistului Ionuț Drăgotesc, dar în loc să dezamorseze situația, a pus gaz pe foc cu declarații politice, care contravin directivei Sfântului Sinod, în care preoții sunt sfătuiți să se țină departe de politică. În plus, el a făcut câteva declarații halucinante pe teme pe care nu le stăpânește.

„Mă justific pentru că am văzut că neomarxiștii actuali îți cer explicații ca pe vremea lui Ceaușescu”

Iustin Miron a explicat situația legată de Georgescu, arătându-se iritat că a fost întrebat de jurnaliști despre acest lucru:

„Și mă justific pentru că am văzut că neomarxiștii actuali care țin de guvernare îți cer explicații ca pe vremea lui Ceaușescu. Adică vin reporteri din Alba Iulia, spre exemplu, la Episcopie să ceară explicații de ce acest domn (Georgescu n.r.) a fost primit și a conferențiat acum un an sau doi la Alba Iulia. Cum de a fost primit acest om? Deci ca și cum am fi în comunism și comuniștii vin, neocomuniștii, marxiștii, și te-au întrebat, „păi de asta nu e o treabă corectă politică, adică cum, l-ai primit dumneata că asta nu e o treabă corectă politic”. Ca și cum noi nu am mai fi liberi și ne-am pierdut libertatea și trebuie să dăm socoteală la oricine, orice neomarxist care trece pe stradă, trebuie să-i dai socoteală”.

Părintele a explicat că cererea de a vorbi tinerilor a fost făcută de Călin Georgescu și i-a fost acceptată de dragul diversității, având în vedere că în cadrul taberelor de la Oașa că au conferențiat personalități diferite cu diferite puncte de vedere, chiar și anti-religie.

„După care, în campania electorală, dânsul s-a folosit de întâlnirea aceasta, a făcut un material video și l-a pus ca promovare, oamenii neștiind că s-a făcut acest material înainte de campanie, nu în timpul campaniei”, a explicat Iustin.

„Mai poți să stai la îndoială, oare pe cine să votezi? Pe diavol sau pe Dumnezeu?”

După acest moment, Iustin Miron continuă afirmații de susținere politică clară a lui Georgescu:

„Si eu credeam că e nebun (Georgescu), dar nu pe considerentele celor care l-au făcut nebun acum plecând de la diferite afirmații, ci mi se părea că e o adevărată nebunie să ieși cu adevărul în față acum într-o lume a minciunii, într-o lume în care minciuna îi sângele politicii”. Cu alte cuvinte, Călin Georgescu este cel care spune adevărul.

Părintele Iustin a mai susținut că a auzit de la un politician și un om de afaceri din zonă că toate alegerile prezidențiale de până la turul II al prezidențialelor din acest an au fost trucate. Și singurele alegeri care s-ar fi organizat pe bune urmau să aibă loc în 8 decembrie.

„Mă interesau (alegerile) să văd dacă într-adevăr adevărul câștigă că până acum numai minciuna a câștigat. Și eram foarte curios, oare chiar se întâmplă să câștige adevărul? Și am urmărit. Și am văzut, frate, că iarăși minciuna a câștigat. Și m-a cuprins și pe mine o descurajare”, a mărturisit el.

Preotul a făcut acuzații la adresa Curții Constituționale, considerând că a fost o unealtă a politicienilor care a anulat alegerile pentru a-l opri pe Georgescu.

Părintele Iustin a continuat explicând de ce îl preferă pe Georgescu, pe care-l asociază lui Dumnezeu, iar pe candidata Lasconi o asociază cu diavolul.

„Am strecurat țânțarul și am lăsat cămila. Adică ne-am uitat la niște afirmații, la acest om, că poate nu face ce zice, poate nu-i destul de clar, că face afirmații discutabile. Bun, ăsta e țânțarul. Și cămila de dincolo, adică neomarxismul, nu contează. Neomarxismul care ne face fetițele pisici. Ne uităm la treaba asta că tot mai mult de fetițe merg la școală și se declară pisici. Și trebuie să te conformezi. Deci iată rezultatul neomarxsismului”, a susținut starețul.

Reuters a realizat un articol despre așa-zisa epidemie de „blănoși” - elevi care se cred animale - din școlile din Occident și a ajuns la concluzia că sunt știri false.

„Aceste știri circulă pe internet de mai bine de un deceniu: această afirmație că există o pandemie de blănoși în școli care mănâncă din castroane pentru câini sau lătră și șuieră în clasă”, a spus Courtney Plante, cercetător care studiază fenomenul „blănoșilor”. „Blănoșii sunt fani, la fel ca orice alt grup de fani. Ei cred că sunt animale la fel cum nici fanii sportului nu cred că sunt fundașii echipei lor preferate”.

Cercetătorul a mai spus că în ciuda faptului că a studiat mii de „blănoși”, nu a găsit nicio dovadă care să susțină aceste afirmații: „dacă există o epidemie de copii care urlă și miaună în școli, ai crede că ar fi mai ușor să-i găsim și să-i punem în în fața unei camere (sau, cel puțin, a unuia dintre profesorii lor!).”

Reuters a verificat în trecut afirmațiile cu privire la „blănoși” în școlile din SUA și nu a găsit nicio dovadă că acestea ar perturba orele sau că școlile au dezvoltat o politică de includere a acestora ca identitate formală.

Iustin continuă arătând că ar fi un trend și cu bărbații care poartă fuste în România: „Nu ne uităm la treaba asta, că vezi bărbați mergând în fuste la serviciu, chiar am văzut un polițist la București făcând treaba asta, era penibil. Ăsta e rezultatul neomarxismului, dar nu contează asta. Contează țânțarul de dincolo, că s-ar putea să nu facă ce zice.”

Despre ceea ce promovează candidata Lasconi, care poartă două cruci la gât, Iustin zice:

„Și dincoace, pentru că e o treabă demonică și inumană, nu contează? Și nu ne uităm ce reprezintă fiecare, că erau două linii până la urmă, două direcții. Oamenii au imperfecțiunile lor, nu e nimeni perfect până la urmă, dar erau două direcții. Păi se compară direcția suveranistă, patriotică, națională, tradițională cu neomarxismul, cu comunismul, cu diavolismul din treaba asta și vedem ce se întâmplă. Îi comparăm? Mai poți să stai la îndoială, oare pe cine să votezi? Pe diavol sau pe Dumnezeu?”

„La ultimele alegeri, Biserica „și-a făcut treaba”.

Părintele susține că românii sunt lideri în materie de credință: „Și strămoșii noștri, îndepărtați dacii, erau foarte credincioși. Și în continuare credința s-a păstrat. Gândiți-vă, după un regim comunist, noi ajungem țara cu cei mai mulți călugări din lume. Numărul unu mondial la călugări. După regimul ateu, frate, și te uiți dincolo de gard în Bulgaria și nu vezi nicio biserică”.

Iustinian a mai susținut că la ultimele alegeri, Biserica „și-a făcut treaba”.

„Și asta s-a văzut chiar și acum, că biserica și-a făcut treaba, creștinismul și-a făcut treaba în România, treabă bună, adică mulți patrioți, cine l-a votat pe Călin Georgescu, cei credincioși, cei patrioți, cei orientați spre valori și pe Simion la fel, și ei cumulat au făcut vreo 40%. Asta înseamnă 40% din electorat pe partea credinței adevărului. Foarte mult. Foarte mult. Dacă ar fi să însumăm credința la toți candidații care au fost acum la președinție și să facem o sumă a credinței la toți candidații de dinainte, o să vedeți că la candidații de acum o fost cea mai multă credință”.

Gigi Becali, apa curge în sus și energia supranaturală îi învăluie într-un nor pe toți

Într-o discuție despre dovezile cu privire la existența lui Dumnezeu, părintele Iustin i-a sfătuit pe cei care nu cred: „Pot să meargă, spre exemplu, la Ierusalim, să vadă că la Paști, la Ortodocși, vine lumina din cer. Să meargă la Bobotează, la ortodocși, la Ierusalim, să vadă că atunci când Patriarhul Ierusalimului aruncă crucea în Iordan, Iordanul schimbă cursul, curge în sus. Să meargă și să vadă treaba asta. Acestea sunt lucruri palpabile. Da, să meargă la Schimbarea la față pe muntele Tabor să vadă cum vine un nor de fiecare dată și îi învăluie pe toți pe acolo. Și vezi că este energie supranaturală acolo, că nu mai se mișcă după legile naturii. Poți să vadă dacă vor”.

Părintele a susținut că sunt realități supranaturale care sunt accesate prin credință. „Noi vrem demonstrații naturale, raționale, la adevărurile supra-naturale. Păi, supra-naturalul nu face obiectul rațional. Nu face obiectul studiului, a anchetei. Nu poți să faci demonstrații pe el, deși, dacă ești sincer, poți să vezi, că cei care întreabă așa, caută motive pentru necredința lor”.

Părintele nu a uitat să-l menționeze pe Gigi Becali în termeni laudativi: „În celula în care a fost închis a stabilit că nu se mai înjură și așa a fost”. „A catehizat celula” – l-a completat moderatorul. Apoi, Iustinian a făcut apologia unei conduceri a statului de către Biserică: „Nu neapărat în stilul lui, dar dacă biserica ar fi condus, păi credeți-mă că și autostrăzi aveam acum și aveam multe.”

Mitropolitul Andrei: „Eu n-am fost pentru Georgescu și nu sunt. Nu mai e nici Iustin”

„Adevărul” l-a întrebat pe Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, Andrei Andreicuț, care este poziția sa față de preoții care se implică în politică?

„Așa cum e directiva Sfântului Sinod, nu trebuie să se implice. Au dreptul cetățenii ai României fiind să-și exprime atitudinea prin vot. Atât. Încolo să-și vadă de rugăciune”, a susținut ÎPS Andrei.

Legat de părintele Iustin de la Oașa, mitropolitul a spus: „E un preot bun.”

Întrebat despre implicarea viitorului stareț al Mănăstirii Nicula în campania electorală, ÎPS Andrei a spus: „Nu mai face.”

Mitropolitul a explicat că „a fost acest Georgescu pe la ei în vară, pentru că acolo este un loc în care se face multă milostenie cu tinerii. Face tabere gratuite, multe. Și a fost și Georgescu pe acolo și le-a ținut o conferință. Eu n-am fost pentru Georgescu și nu sunt. Nu mai e nici Iustin. I-am explicat cum stau lucrurile, nu mai e. Nu mai e.”

ÎPS Andrei a precizat că țara are nevoie de un „președinte cult, luminat, în stare să fie reprezentativ pentru România. Și cred că am spus totul. Să dea Dumnezeu să fie un creștin bun. Politica pe care ar trebui să o facem noi preoții, e să ne rugăm lui Dumnezeu să le ajute să facă guvern, să fie condusă țara, să le meargă bine oamenilor”.