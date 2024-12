Concluzia reporterilor de la Casa Jurnalistului despre întreg episodul lui Horațiu Potra: „Mercenarul este liber să meargă unde vrea”

Casa Jurnalistului a relatat într-o postare întregul episod cu protestul organizat de Horațiu Potra, întâlnirile candidatului Georgescu cu Eugen Sechila și mercenarul din Africa și eliberarea lui Potra la decizia judecătoriei Ploiești.

Casa Jurnalistului a început prin a prezenta apelul telefonic în care protestul mercenarilor a fost denunțat.

„— 112, ce urgență aveți?

— Am o situație mai aparte, am un verișor, a plecat din Mediaș, este într-un grup, cu niște foști din Legiunea Străină, cu peste 20 de bărbați, au plecat, au trecut de Ploiești, au intrat pe DN1 se îndreaptă spre București, au arme de vânătoare la ei, vin în șapte mașini, vă pot da numărul de înmatriculare la fiecare mașină în parte, se îndreaptă spre București, au înnebunit toți, nu sunt sănătoși la cap, am vorbit cu băiatul ăsta, nu vrea să înțeleagă, vor să vină în București și să facă prăpăd.

— Pentru ce anume vor să vină la București?

— Vin înarmați la București, vor să facă prăpăd cu alegerile, le-a luat mințile, nu știu ce se întâmplă, domnule. Sunt pregătiți, sunt înarmați, am văzut filmare live cu ei. Nu vorbesc prostii, au armament la ei. Unii dintre ei au fost în Legiunea Străină. Le-a băgat în cap să vină aici să facă prăpăd!

…

Așa a sunat apelul la 112 în urma căruia au fost prinși mercenarii în drum spre București”, au scris jurnaliștii.

În continuare, au scris despre întâlnirile lui Georgescu cu legionarul Sechila și fostul luptător din Legiunea Străină, Potra.

„Mergeau la Catedrala Mântuirii Neamului, unde urmau să însceneze un protest, conform mesajelor trimise de Potra și citate în referatul procurorilor.

Potra ar fi fost contactat de oamenii lui Georgescu pe 4 decembrie, când încă era în Congo. În acea zi, Georgescu îi spunea la telefon legionarului Sechila că “îi va prinde ca într-o menghină pe cei care agresează familia” și “după aceea, îi setez eu”, conform procurorilor.

Cu o zi înainte de marșul spre București, mercenarul Potra se întâlnea cu candidatul Georgescu și legionarul Sechila ca să “împuternicească situația de pază”.

Georgescu a negat vehement că s-a întâlnit vreodată cu mercenarul. Apoi au apărut poze cu ei și a recunoscut că s-a întâlnit, dar a negat că a fost în acea zi. Apoi au apărut multiple mărturii și imagini și a fost nevoit să recunoască că a fost în același loc cu mercenarul cu o zi înainte să fie prins de poliție… dar acum susține că nu au vorbit nimic.

Sechila a fost ridicat aseară de poliție, în drum spre aeroport, de unde voia să plece în Ciad.

Potra a fost eliberat de Judecătoria Ploiești, care nu a disputat informațiile din referatul procurorilor, dar a considerat că faptele sunt “de o gravitate scăzută”.

Șocant, judecătorul a acceptat astăzi contestația lui Potra și a ridicat până și măsurile de control judiciar.

Mercenarul este liber să meargă unde vrea, iar referatul procurorilor îl identifică practic pe cel care a sunat la 112 și l-a dat în gât că se îndreaptă spre București “să facă prăpăd”.

Ne rugăm, fără mișto, pentru verișor”