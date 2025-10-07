Avertizările de cod roșu de ploi abundente, rar întâlnite în România. Directorul general al ANM: Este o situație de excepție

Meteorologul Iris Răducanu a transmis că ultimele coduri roşii pentru ploi abundente au fost emise în 2022, pentru judeţul Vâlcea şi zona de munte a judeţelor Argeş şi Gorj, iar în 2024 pentru judeţul Galaţi.

„În sezonul de toamnă ploile sunt normale, activitatea ciclonică mediteraneană este normală în această perioadă, însă intensitatea, mai ales în sud-estul ţării, este ceva mai rar întâlnită. Ultimul Cod roşu emis pentru ploi abundente a fost în 2022, pentru judeţul Vâlcea şi zona de munte a judeţelor Argeş şi Gorj, iar în 2024 pentru judeţul Galaţi", a menţionat Iris Răducanu.

Potrivit acesteia, Codul roşu de ploi torenţiale este valabil din această seară, de la ora 21:00 până mâine după-amiază, la ora 15:00 şi vizează judeţele Constanţa, Călăraşi, Ialomiţa, Giurgiu, Ilfov şi Municipiul Bucureşti, acolo unde va ploua torenţial şi abundent. Izolat se vor semnala descărcări electrice, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantităţi de apă de 80-100 de litri şi izolat 120-140 de litri pe metru pătrat.

„Ulterior, după acest interval, ne aşteptăm ca aria precipitaţiilor să se restrângă şi intensitatea acestora să scadă, motiv pentru care Codul roşu nu credem că va fi prelungit. În zilele următoare, în special de miercuri seara, joi, vremea se va ameliora sub aspectul precipitaţiilor.

Pe parcursul zilei de joi vor mai rămâne doar nişte intensificări ale vântului în estul şi sud-estul ţării. Acolo va fi în vigoare şi un Cod galben pentru intensificări ale vântului. Rafalele vor fi de 50-70 km pe oră, iar în Carpaţii de Curbură şi în Estul Carpaţilor Meridionali, la altitudini de peste 1.700 metri, rafalele vor depăşi 90 km pe oră”, a menţionat meteorologul.

De asemenea, directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, a afirmat la Digi24 că ciclonul poate să genereze cantități importante mari de apă, dar şi de precipitații, mult peste media lunii octombrie.

„Este o situație de excepție, având în vedere că, pentru luna octombrie, acesta este al doilea cod roșu emis pentru areale din sud-estul țării, după cel anterior, din sud-vest. Valorile precipitațiilor pot depăși de trei ori cantitatea medie lunară pentru octombrie în zonele afectate”, a subliniat Mateescu.

După expirarea codului portocaliu de mâine seară și codului galben, va rămâne în vigoare, până joi după-amiază, un cod galben pentru centrul și sudul Moldovei, estul Munteniei și Dobrogea, pentru intensificări ale vântului, cu rafale de 50-70 km/h și în zonele montane de peste 1.700 metri, rafale de 80-90 km/h.