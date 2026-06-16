O angajată SRI și un militar de la IGSU, cercetați pentru trafic de droguri. Cum acționa rețeaua

O angajată a SRI și un militar de la IGSU sunt cercetați pentru trafic de droguri și, potrivit anchetatorilor, ar face parte dintr-o grupare de amploare destructurată recent de polițiști și procurori din București.

Gruparea vindea 8 tipuri de droguri, de la anestezic veterinar până la cocaină. Potrivit surselor TVR Info, angajata SRI și cel al IGSU urmau regulile stricte și vindeau doar ecstasy în locuri clar stabilite.

Cei doi au fost monitorizați de anchetatori, care au efectuat și cumpărări supravegheate. În cazul angajatei SRI, la percheziții au fost găsite pastile de tip ecstasy.

Cei doi ar fi vândut droguri în cluburi, la concerte și online, folosind simboluri distinctive pentru a-și identifica activitatea.

Membrii grupării aveau zone clar delimitate în cluburi, la toalete sau la câte 3-4 mese. La festivaluri sau concerte spațiul era împărțit pe sectoare. Subofiterul de la serviciul secret a fost documentat la un festival ținut toamna trecută, în Sectorul 3 al Capitalei, iar angajatul IGSU vindea într-un club de lângă Lacul Floreasca.

La începutul lunii, polițiștii și procurorii DIICOT au efectuat 27 de percheziții în București, Ilfov și Ialomița pentru destructurarea unei rețele de trafic de droguri și substanțe psihoactive.

Potrivit anchetatorilor, gruparea avea aproximativ 30 de membri și viza în special tineri cu venituri peste medie, care participau la evenimente și petreceri exclusiviste din Capitală.

De asemenea, din investigații a reieşit că gruparea de criminalitate organizată ar fi utilizat şi persoane apropiate pentru transport şi depozitare, precum şi reţelele sociale pentru semnalarea prezenţei la evenimente şi atragerea clienţilor, existând totodată legături constante între membrii acesteia şi în mediul online.