Zelenski se află în drum spre Davos pentru întâlnirea cu președintele SUA. Trimișii lui Trump se duc la Moscova să discute cu Putin

În timp ce cei Zelenski și Trump se pregătesc să se întâlnească în Alpii elvețieni, susținătorii avertizează asupra unei „ambuscade diplomatice” în care Trump ar putea folosi ajutat pentru a forța capitularea Ucrainei.

După ce a lăsat să se înțeleagă că ar putea să nu se prezinte deloc la Davos, președintele ucrainean Volodimir Zelenski se îndreaptă spre Alpi pentru o întâlnire importantă, organizată în grabă, cu Donald Trump – anunțată chiar de președintele SUA după zile de incertitudine cu privire la posibilitatea ca aceasta să aibă loc, scrie Kyiv Post.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a sosit la Davos, a anunțat biroul lui Zelenski într-un mesaj pe WhatsApp.

Liderul ucrainean are o întâlnire cu președintele american Donald Trump programată pentru ora 13:00 (14.00 ora României) și va susține un discurs la ora 14:30 (15:30 ora României).

Președintele va participa la o sesiune de grup a „Consiliului Consultativ Internațional pentru Redresarea Ucrainei”, precum și la întâlniri cu reprezentanți ai companiilor energetice.

Până joi dimineață, soarta războiului din Ucraina, unitatea alianței occidentale și pretenția lui Trump de a fi principalul negociator al lumii ar putea depinde de o conversație despre care niciuna dintre părți nu părea sigură că va avea loc.

Marți, Zelenski a pus public la îndoială întrevederea, avertizând că o întâlnire bilaterală nu va avea loc „dacă partenerii nu sunt pregătiți”, chiar dacă rachetele rusești continuau să lovească infrastructura energetică a Ucrainei.

Miercuri, Trump a pus capăt suspansului.

„Suntem destul de aproape”, a declarat președintele SUA la summit, anunțând că se va întâlni cu Zelenski mai târziu în cursul zilei.

„Cred că au ajuns într-un punct în care pot ajunge la un acord”, a spus el despre Rusia și Ucraina, adăugând: „Și dacă nu o fac, sunt proști”.

Remarca – adresată atât lui Zelenski, cât și lui Vladimir Putin – a făcut valuri la Davos, în timp ce diplomații încercau să descifreze dacă Trump semnaliza un impuls sau pur și simplu se descărca.

Înainte ca Groenlanda să acapareze atenția mondială, se aștepta ca Davos să găzduiască ceva mult mai important: semnarea unui cadru economic pentru reconstrucția Ucrainei postbelice și, potențial, schița garanțiilor de securitate ale SUA pentru Kiev. Ceremonia nu a mai avut loc.

Trimiși, oligarhi și active înghețate

În timp ce Trump și Zelenski se învârt unul în jurul celuilalt în Elveția, trimișii lui Trump sunt deja în mișcare.

Steve Witkoff și Jared Kushner s-au întâlnit cu principalul negociator al Ucrainei, Rustem Umerov, în marja summitului de la Davos.

Umerov a declarat reporterilor că discuțiile s-au concentrat pe garanții de securitate și pe un plan de redresare postbelică, inclusiv discuții cu BlackRock, gigantul american de investiții implicat în propunerile de reconstrucție.

Dar adevărata destinație a emisarilor se află în est.

Joi, Witkoff și Kushner sunt așteptați la Moscova pentru discuții cu Putin, înainte de a se îndrepta spre Emiratele Arabe Unite pentru a convoca grupuri de lucru.

Putin a confirmat ulterior că se va întâlni cu ei, spunând că activele rusești înghețate – și posibila lor utilizare în reconstrucția regiunilor devastate de război – se află pe ordinea de zi.

„Această posibilitate este, de asemenea, în discuție cu reprezentanții administrației americane”, a declarat Putin Consiliului său de Securitate, potrivit agențiilor de știri rusești.

Pentru Kiev, scenariul este neliniștitor: oamenii lui Trump la Kremlin, Trump însuși pregătindu-se să se întâlnească cu Zelenski – și contururile unui acord încă periculos de vagi.

„Cel mai periculos moment”

Nimeni dintre cei care urmăresc acest dramă nu pare mai alarmat decât Yuriy Boyechko, directorul executiv al organizației caritabile Hope For Ukraine, cu sediul în SUA, care afirmă că întâlnirea de la Davos ar putea marca un punct de cotitură – în rău.

„Trump consideră „sfidarea” europeană ca o trădare și este pregătit să-și descarce frustrarea direct asupra președintelui Zelenski în timpul întâlnirii lor importante de joi”, a declarat Boyechko pentru Kyiv Post.

În opinia lui Boyechko, Trump nu mai este doar un mediator de pace.