Cel mai ghinionist bărbat a fost prins în fapt chiar de Google Maps Street View

Un bărbat din Scoția poate intra în categoria celor mai ghinioniști oameni după ce a fost prins în fapt chiar de celebra aplicație Google Maps.

Bărbatul face parte din sutele de persoane care au fost prinse de Google Maps Street View în ipostaze mai puțin plăcute. Acesta a fost surprins de camerele Google Maps care înregistrează la 360 de grade, în timp ce făcea un lucru nu tocmai potrivit în mijlocul zilei, la el în mașină.

Imaginea cu bărbatul care se uita la filme indecente în parcare a fost făcută publică, iar la scurt timp aceasta a devenit virală pe rețelele de socializare. Milioane de oameni s-au amuzat pe seama scoțianului surprins prin aplicația Google Maps. Unii chiar au lăsat comentarii în care l-au judecat pentru ceea ce a făcut în plină stradă.

Aceasta nu este singura situația în care cineva este surprins într-un moment nu tocmai potrivit de camerele care înregistrează străzile pentru Google Maps. Au fost situații în care un bărbat a fost surprins cu amanta în aproprierea casei sale. Imaginile au fost descoperite chiar de soția acestuia. Foarte mulți utilizatori ai aplicației critică faptul că aplicația le-ar încălca intimitatea.

„Și eu am pățit ceva similar. Chiar aș vrea să iau legătura cu bărbatul. Eu am fost surprins într-un moment intim alături de iubita mea. Google Maps are trebui să înceteze cu astfel de fotografii. Este o încălcare a drepturilor”, a spus un alt utilizator, potrivit fanatik.