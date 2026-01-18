O femeie de 82 de ani din estul Chinei, cunoscută drept „bunica hardcore”, a cucerit internetul prin abilitățile sale impresionante de a opera drone agricole pentru fertilizare și prin succesul ca live-streamer care vinde orez.

Născută în 1943, Dai Shuying este din satul Laomei, localitatea Xindu, orașul Tongcheng, provincia Anhui, scrie South China Morning Post.

În tinerețe, era contabilă și era considerată una dintre puținele „persoane educate” din sat, capabilă să citească, să scrie și să facă calcule. În timp ce își creștea cei cinci copii – dintre care trei s-au mutat ulterior la oraș – Dai a rămas în sat alături de fiul ei cel mare și de nepotul său în vârstă de 40 de ani, Wang Tiantian. Împreună, ei administrează peste 40 de hectare de teren agricol.

Deși nu mai face muncile agricole solicitante din punct de vedere fizic, Dai se menține energică și într-o stare bună de sănătate. Contactul ei cu tehnologia dronelor a început din curiozitate, în momentul în care nepotul său a adus acasă o dronă agricolă de mari dimensiuni, folosită la gestionarea terenurilor.

Bătrâna a învățat să piloteze drone

Fascinată de „bulgărele de fier” impunător, Dai l-a rugat pe Wang să o învețe cum să o folosească. Avându-l pe nepot drept instructor de zbor, a învățat rapid să monteze baterii de 15 kilograme și să execute operațiunile de bază.

Pe măsură ce a căpătat experiență practică, Dai a devenit pricepută la transportarea dronei, deschiderea brațelor, adăugarea îngrășămintelor și chiar la gestionarea personală a decolărilor, efectuând fertilizarea cu mare precizie. Trecerea de la munca manuală la tehnologia dronelor a crescut semnificativ productivitatea agricolă a familiei.

„Pe vremuri, o singură persoană reușea să trateze puțin peste 10 mu (aproximativ 0,67 hectare) într-o zi întreagă”, a explicat Dai. „Cu această dronă, putem termina toate cele 600 de mu într-o singură zi. Economisim timp și efort.”

Wang a creat un cont de videoclipuri scurte numit „Old Farmer, Gratefully Loved”, pentru a documenta viața lor de zi cu zi. Contul, în care apare bunica pilotând drone și surprinde momentele lor amuzante, a strâns peste 210.000 de urmăritori pe Douyin.

S-a apucat de live-streaming la 82 de ani

Pentru a-și suplimenta veniturile, cei doi au lansat ulterior un canal de live-streaming, prin care promovează și vând orezul cultivat de ei, ulei de gătit și alte produse agricole. Dai poate opera cu încredere chiar și echipamentele de live-streaming, pe cont propriu.

„Bunica învață repede să citească și să scrie, dar cel mai important lucru este răbdarea”, a spus Wang, întrebat care este secretul lui atunci când îi învață pe vârstnici.

Pentru Dai, noua ei „carieră” este atât o formă de divertisment, cât și o modalitate de a rămâne aproape de familie. Este deschisă la experiențe noi și nu se consideră bătrână. „Viața este foarte frumoasă acum. Copiii sunt alături de mine, îmi place să muncesc pământul, iar veniturile noastre sunt mai bune decât înainte. La peste 80 de ani, faptul că pot vedea atât de mult din lume este cel mai frumos lucru”, a spus ea.

Povestea sa a stârnit un val de admirație pe rețelele sociale, unde internauții au numit-o cu drag „bunica hardcore”. Un utilizator a comentat: „O ador pe această bunică. Le poate face pe toate!”