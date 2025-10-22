Articol publicitar

Țigările electronice, trecute oficial în ghidurile oncologice din SUA drept soluție pentru renunțarea la fumat

Ghidurile americane de practică în oncologie includ țigaretele electronice printre metodele eficiente pentru a te lăsa de fumat.

Ghidul National Comprehensive Cancer Network, rețea din care fac parte cele mai importante centre de diagnostic si tratament din SUA, este consultat anual de peste 16 milioane de profesioniști din sănătate. În SUA, aceste ghiduri setează standardele în practica oncologică, fiind folosite de spitale și asiguratori pentru a valida scheme de tratament și rambursări. La nivel internațional ghidul NCCN este folosit ca reper de numeroase societăți medicale, inclusiv în Europa și România, în paralel cu ghidurile ESMO (European Society for Medical Oncology).

Eficacitatea țigaretelor electronice pentru renunțarea la țigările clasice a fost evaluată într-o meta-analiză Cochrane, în 2023. Studiul a arătat că țigaretele electronice cu nicotină au fost asociate cu rate mai mari de renunțare la fumat comparativ cu lotul de control, cu dovezi de înaltă certitudine. Această recenzie a arătat că ratele de renunțare pentru țigările electronice au fost mai mari decât pentru medicamente. Renunțarea la fumat a fost validată prin analize biochimice, care au dovedit absența nicotinei în sânge. O recenzie din 2022 a constatat, de asemenea, rate mai bune de abținere de la fumat de către cei care foloseau țigarete electronice cu nicotină, comparativ cu cei care apelau la medicamente.

Un studiu Cochrane presupune analiza tuturor studiilor clinice existente despre o procedură medicală, un medicament sau o metodă de prevenție, fiind realizat de o organizație non-profit, recunoscută ca lider global în sinteza dovezilor științifice.

Studiile existente la un moment dat sunt evaluate critic pentru calitate, iar rezultatele sunt comparate și combinate statistic (prin meta-analiză), pentru a obține o concluzie comună, mai solidă decât oricare studiu individual. Concluziile sunt apoi prezentate într-un mod transparent, arătând nivelul de certitudine al dovezilor. Aceste meta-analize, considerate drept cea mai clară dovadă științifică în medicină, sunt folosite de FDA, EMA, alte autorități de reglementare și de organizațiile profesionale pentru elaborarea ghidurilor clinice.

Comprehensive Cancer Center Network conectează centre oncologice multidisciplinare din SUA, care acoperă toate aspectele actului medical (prevenție, diagnostic, tratament, cercetare).

