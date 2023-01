TOKHIT, aplicația momentului în materie de rețele sociale este disponibilă în App Store

Aplicația TOKHIT, un produs digital original dezvoltat de un start-up românesc, cu o viziune inovatoare despre social media, în care avantajele tehnologiei blockchain se îmbină cu creativitatea și libertatea financiară, este disponibilă în App Store.

După testarea variantei Beta, perioadă în care a fost fixată viteza aplicației și au fost probate diverse funcționalități cu scopul de a îmbunătăți experiența userilor, aceasta este acum disponibilă pentru download pe dispozitivele IOS.

TOHKIT înseamnă libertate totală de exprimare, recompense financiare automatizate pentru utilizatori, investiții în creații digitale unice, NFT-uri, absența reclamelor și, în același timp, o nouă infrastructură pentru colaborări creative cu branduri.

În acest moment, în TOKHIT se poate crea și posta conținut video care este recompensat prin credite numite Diamond HITT. Totul se întâmplă în funcție de reacțiile comunității, iar utilizatorii sunt cei care decid dacă un material postat este de calitate, reacționând la acesta folosind diversele tool-uri disponibile (Star, Share, Comment, AirHugs). Conținutul este organizat în 2 feed-uri: Creative Feed, cu postări live pentru 36 de ore, și Instant Insight, bazat pe postări live timp de 24 de ore, care oferă o experiență full screen cu totul specială.

Creativii pot deja explora o suită întreagă de instrumente pentru a realiza conținut de calitate, de la diferite efecte vizuale, la Frames, Gif-uri, Stickers sau AirHugs. Acestea din urmă vor deveni fără îndoială vedetele colecției de emoticoane, „îmbrățisarile digitale” propunând un mod de interacțiune la alt nivel (mai mult decât un like, spre exemplu).

Recompense pentru utilizatori

„Mizăm pe viziunea noastră de a crea sisteme multiple de monetizare și rewards, atât pentru creatorii cât și pentru consumatorii de conținut. În actualele produse de Social, creatorii mari înregistrează venituri din colaborări cu brandurile, în timp ce creatorii mici și consumatorii se aleg doar cu o experiență. La final de zi ei nu au vreun câștig monetar deși, conform statisticilor, investiția de timp este considerabilă și ajunge la cel puțin 3-4 ore petrecute zilnic pe rețelele sociale. Tocmai de aceea, TOKHIT propune utilizatorilor și un modul de Time Mining prin care aceștia „minează” cu timpul petrecut în aplicație, fiind recompensați în TOKENI HITT, care pot fi colectați și tranzacționați pe exchange-uri în momentul în care token-ul va fi listat”, a declarat Andrei Ureche, fondator și CEO TOKHIT.

Secțiunea de Jocuri din aplicație este una pe care dezvoltatorii mizează pentru a atrage utilizatori. Momentan este disponibil un joc, urmând să fie introduse rapid și altele, planul fiind ca în viitor în TOKHIT să existe sute de jocuri hyper casual, pe sistem Play to Earn și Pay to Play to Earn, unde utilizatorii vor putea dobândi diferite Rewards, monede HITT sau credite care pot fi folosite în aplicație sau în afara acesteia.

Pe lângă toate acestea, aplicația TOKHIT este și prima aplicație prin care se pot promova NFT-uri, fiind primul app de Social unde profilul personal al utilizatorului poate fi transformat într-un NFT pe Blockchain pentru a valida autenticitatea lui.

În viziunea dezvoltatorilor, cei care vor adopta rapid noua rețea socială sunt tinerii conectați la tot ce înseamnă noutate în domeniul tehnologiei. Activi și pragmatici, aceștia caută un teren unde să își pună în valoare creativitatea de pe urma căreia să aibă și de câștigat.

Aplicația este disponibilă momentan în App Store, focusul pe un singur tip de device permițând optimizarea rapidă a parametrilor de funcționare ai aplicației. Ulterior lansării versiunii Beta, va începe dezvoltarea și pe Android și Web View.

TOKHIT promite să vină mereu cu alte features, cât mai atractive pentru utilizatori, astfel că, în următoarele faze de dezvoltare, vor fi implementate noi sisteme de monetizare, GAINHIT și POPHIT, precum și o categorie de REWARDS, acestea având toate datele să devină vedetele aplicației.