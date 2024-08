Adam Chițu, dansator de street dance: „Am fost mereu ghidat de pasiune, dar cel mai greu este să fii constant“ INTERVIU

Încă de la primii pași în sala de curs, Adam Chițu a știut că acesta îi este destinul, însă la fel de mult a știut că talentul fără muncă nu înseamnă și performanță.

După ce a câștigat finala națională Red Bull Dance Your Style de anul trecut și a participat la cea mondială, care s-a ținut la Frankfurt, Adam Chițu (19 ani) este pregătit pentru un nou titlu. Anul acesta, finala națională Red Bull Dance Your Style, competiția globală de all-styles street dance, are loc în Piața George Enescu din București, sâmbătă, 31 august. Într-un interviu pentru „Weekend Adevărul“, dansatorul a vorbit cu pasiune despre ce înseamnă să fii un artist pe scena urbană de la noi, ce face diferența între hobby și performanță, dar și ce așteptări are pentru ediția de anul acesta a Red Bull Dance Your Style.

„Weekend Adevărul“: Cum a început totul pentru tine în lumea dansului?

Adam Chițu: De mic copil am fost pasionat de cultura hip-hop. Am fost mereu înconjurat de acest stil muzical datorită unchiului meu, care asculta în mare parte hip-hop, el m-a influențat. Din toată cultura, dansul a fost cel care m-a atras cel mai mult, iar la vârsta de 7 ani am fost la primul meu curs de dans.

Și cum a continuat?

De la primii pași pe care i-am făcut la curs, am realizat că va avea un rol important în viața mea. Îmi plăcea foarte tare tot ce făceam și ce învățam, așa că prindeam totul foarte repede. Am fost mereu ghidat de pasiune, ea m-a făcut și mă face să dansez.

Este dansul doar o pasiune pentru tine sau a devenit în timp un stil de viață?

Totul a început prin pasiune pură, nu m-am gândit o secundă că pot ajunge să mă întrețin din dans. Antrenorii mei de la Challenge Arts m-au ajutat pe partea asta și în urmă cu un an am realizat că poate deveni foarte ușor un stil de viață, care să mă bucure și să mă împlinească profesional în același timp.

De la local la internațional

Care sunt momentele de care îți aduci aminte cu cel mai mare drag și care te-au marcat de-a lungul timpului?

Cel mai important moment din cariera mea până în momentul de față a fost, fără îndoială, participarea la Finala Globală Red Bull Dance Your Style din Frankfurt, Germania, de anul trecut. Acela a fost momentul în care am realizat nivelul la care am reușit să ajung și am simțit într-un final că toți anii mei de muncă au dat roade. A fost o experiență de neuitat pentru mine.

La ce competiții ai participat până acum, naționale sau internaționale, și cum și-au pus amprenta asupra ta?

Pe plan național am participat la foarte multe concursuri, încă de când eram copil, dar Red Bull Dance Your Style și-a pus cel mai puternic amprenta asupra mea și a experienței mele în dans. Cât despre concursurile internaționale, în 2019 am participat în Statele Unite ale Americii la Hip Hop International, iar anul acesta, alături de trupa mea, Challenge Arts, în Los Angeles, la World Of Dance.

Munca > talent

De cât de mult talent și de cât de mult antrenament ai nevoie pentru a reuși în lumea dansului?

Munca bate talentul 100%. Dacă un om talentat nu muncește pentru pasiunea lui, va veni din spate altcineva care se antrenează constant și va reuși mult mai multe în dans decât cel care se bazează doar pe talentul lui, dar nu face nimic altceva pentru a-l crește.

Care sunt provocările pe care le întâmpină un street dancer?

Sunt foarte multe provocări pe care un dansator le întâmpină, dar consider că cel mai greu este să rămâi constant în ceea ce faci. După o înfrângere la un anumit concurs, nu toți reușesc să se mobilizeze și să se întoarcă în sală, să reia antrenamentele și munca. Mulți dansatori se demoralizează în fața unei înfrângeri, iar unii dintre ei chiar ajung să renunțe.

Mai mult, cu fiecare an

Cum arată comunitatea de street dance din România și cât de mult a evoluat în ultimii ani?

Din punctul meu de vedere, comunitatea română de street dance a evoluat destul de mult în ultima vreme – au apărut cursuri, competiții, evenimente de street dance, dansatori foarte talentați și dedicați. Sigur, scena aceasta va crește treptat și va ajunge la un alt nivel cu trecerea anilor.

Ce impact are evenimentul Red Bull Dance Your Style asupra comunității de street dance din România?

Red Bull Dance Your Style a avut un impact foarte mare asupra comunității de dans de la noi din țară, dezvoltându-se din ce în ce mai mult din momentul în care a fost organizat pentru prima dată la noi în țară până acum. Cel mai important este faptul că a dat șansa publicului să voteze, publicul fiind format din oameni care apreciază dansul, care urmăresc tot acest fenomen sau doar se bucură de show, dar și din dansatori. Foarte mulți oameni au venit la eveniment cu familia lor, iar copiii erau fascinați de ce se întâmplă în fiecare battle, venind apoi la cursuri de dans pentru a ajunge și ei la un moment dat, de ce nu, acolo.

Super show, în ritm de muzică

Cum a fost finala națională Red Bull Dance Your Style în 2023?

A fost un battle important, au participat dansatori buni din țară, dar pe lângă orice altceva, mi-a plăcut enorm că a fost un super show. A fost o organizare mult mai bună față de restul battle-urilor la care am participat.

Dar finala globală? Cum a fost experiența din Frankfurt?

Dacă finala națională mi-a plăcut atât de mult, cea mondială nu o pot descrie în cuvinte. Entuziasmul meu a fost la cote maxime gândindu-mă că sunt acolo, mai ales datorită faptului că reușisem să câștig finala națională și totul se întâmpla în urma muncii mele și a rezultatului pe care-l avusesem. Eram înconjurat de dansatori pe care îi urmăresc pe rețelele de socializare cu care am și avut ocazia să interacționez atunci. A fost cu totul și cu totul altceva, o experiență sincer unică.

Care sunt gândurile tale pentru finala de anul acesta, ce ne așteaptă pe 31 august, în Piața George Enescu?

Anul acesta sunt conștient că va fi mai greu, însă îmi păstrez calmul. În același timp, sunt mult mai concentrat față de anul trecut. Aștept cu sufletul la gură să urc pe scenă, mai e foarte puțin.