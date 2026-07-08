Iași, mândra gazdă a Etapei 2 din Turul României 2026! Descoperă traseul complet și locurile de unde poți susține plutonul

Federația Română de Ciclism, alături de Auchan România, partener principal și co-organizator al Turului României, aduce în prim-plan orașele care dau startul și prezintă locurile prin care trece caravana și care pun comunitățile în mișcare prin sport, unitate și ospitalitate.

După un start istoric desfășurat în Rep. Moldova, a doua etapă a Turului României mută acțiunea în inima Moldovei, pe un traseu spectaculos între Iași și Piatra Neamț. Cu o lungime de aproximativ 160 km, etapa propune un profil variat, cu porțiuni de plat ce favorizează viteza, dar și sectoare ondulate care pot rupe ritmul plutonului și pot crea diferențe importante.

Startul festiv se va da la ora 11:00 din Piața Palatului Culturii unde sunt asteptați si spectatorii, oferind ieșenilor oportunitatea de a simți de aproape adrenalina unei competiții internaționale de top.

Programul etapei locale: Locuri & ore pentru a vedea caravana

● 10 septembrie, Ora 11:00 – Startul Festiv (Iași): Plutonul se adună și pornește în cursă din Piața Palatul Culturii.

● Ora 14:50 (estimativ) – FINISH în Piatra Neamț: Finalul promite spectacol! Cicliștii vor intra în oraș prin Bulevardul General Nicolae Dăscălescu, vor trece de sensul giratoriu spre Bulevardul Decebal și Bulevardul Republicii pentru o sosire incendiară în inima orașului de la poalele Pietricicăi.

Pe drumul de la start spre marea sosire, cicliștii vor traversa inima Moldovei într-o succesiune rapidă de peisaje și comunități. După ce vor lăsa în urmă Miroslava, sportivii vor înfrunta primele dealuri și cățărări dificile în zonele Bârnova și Negrești. Cursa va prinde apoi o viteză uimitoare pe măsură ce plutonul va trece prin Târgu Frumos și va traversa municipiul Roman, urmând să treacă prin Roznov în aplauzele localnicilor, chiar înainte de finish-ul de la Piatra Neamț.

Descoperă atracțiile turistice de pe traseu

Etapa a doua este o adevărată călătorie culturală prin istoria Moldovei, legând monumente de o valoare inestimabilă:

● Palatul Culturii din Iași – Simbolul incontestabil al orașului gazdă al startului, o capodoperă neogotică monumentală, punct central al culturii care deschide simbolic această zi de poveste.

● Catedrala Mitropolitană din Iași – Reper spiritual și arhitectural major al României, un spațiu încărcat de istorie și tradiție autentică.

● Mănăstirea Neamț – Situată în regiunea istorică spre care se îndreaptă caravana, este una dintre cele mai vechi mănăstiri din Moldova, dezvoltată de Ștefan cel Mare, un loc unde trecutul se conectează perfect cu prezentul.

Ghidul suporterului local. Recomandări pentru public

Pentru a asigura o atmosferă de sărbătoare, dar și siguranța deplină a spectatorilor și a sportivilor (plutonul rulând cu viteze care depășesc și 40 km/h), organizatorii transmit un set de recomandări utile pentru comunitățile locale:

● Vino din timp – Se recomandă să prinzi un loc sigur în Piata Palatului Culturii sau pe traseu cu minimum 30–45 de minute înainte, pentru a evita restricțiile rutiere.

● Pregătește-te de stat în aer liber – O șapcă, ochelarii de soare și o sticlă cu apă sunt obligatorii.

● Fă atmosferă - Ia cu tine steaguri, pancarte sau vuvuzele. Zgomotul și aplauzele voastre propulsează evadările!

● Imortalizează momentul – Plutonul va trece cu viteze uimitoare; asigură-te că ai telefonul încărcat pentru a prinde cadre spectaculoase cu caravana!

Unde poți urmări competiția: Spectacolul ciclist din septembrie va putea fi urmărit în direct la TV pe Prima Sport, online pe www.turulromaniei.ro, precum și pe paginile oficiale de Facebook Tour of Romania și Auchan România.

Programul complet al Turului României 2026:

● 8 septembrie – Prezentarea Echipelor – Chișinău

● 9 septembrie – Etapa 1 – Chișinău – Ungheni

● 10 septembrie – Etapa 2 – Iași – Piatra Neamț

● 11 septembrie – Etapa 3 – Piatra Neamț – Băile Balvanyos

● 12 septembrie – Etapa 4 – Brașov – Ploiești

● 13 septembrie – Etapa 5 – Circuit București