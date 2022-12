Cum a încercat familia lui Culiță Sterp să îl scape de pușcărie. Cântărețul a produs un accident mortal în 2016

Culiță Sterp riscă ani grei de închisoare după ce în urmă cu câteva săptămâni a condus beat și drogat prin Cluj. Cântărețul a lovit o mașină și a fugit de la locul accidentului.

Nu este prima abatere a cântărețului care în 2016 a produs un accident mortal în apropiere de Caransebeș. În urmă cu șase ani el a adormit la volan și a produs un accident în urma căruia o persoană și-a pierdut viața. Procesul a durat aproape 4 ani, la finalul căruia Culiță Sterp a primit o pedeapsă de 2 ani și 6 luni cu suspendare pentru ucidere din culpă.

Instanța a precizat, în iulie 2016, că inculpatul ar fi adormit la volan, a pătruns pe contrasens și a lovit o autoutilitară. Șoferul autoutilitarei a scăpat, însă pasagerul nu a avut nicio șansă, relatează Observatornews.

Fiul pasagerului decedat în accidentul produs de Culiță Sterp în 2016 a acordatul celor de la Observator un interviu în care a vorbit despre cum familia cântărețului a încercat să îi cumpere tăcerea.

"Am primit un apel de la şoferul dubei cu care a fost tata şi a zis că tatăl şi fratele lui Culiţă sunt la Reşiţa, la mine in staţia de autobuz, şi să cobor că ei vor să stea de vorbă cu mine. Am ajuns să discut cu tatăl lui Culiţă, care mi-a zis în felul următor: ce s-a întâmplat, s-a întâmplat.

Nimic nu îl mai poate aduce pe tatăl tău înapoi, eu sunt conştient de asta, dar hai să ne înţelegem cumva să nu facă copilul meu puşcărie. Şi eu i-am zis, domnule, nu mai e nimic de discutat. Trebuie să plătească pentru ce a făcut şi nu am ce să discut. Și aia a fost tot, am închis telefonul.", a declarat fiul victimei.

"Era încă un taxi în faţa camionetei tatălui meu, care a reuşit să îl evite şi ei nu au mai reuşit. Cu martori cu tot trebuia să fie un caz simplu. Mama mea a tot insistat la casa de avocatură care ne-a reprezentat că vrea şi ea să ia parte la procese. Doamna a spus da, cum să nu, trebuie să facem o cerere. A doua zi după ce a vorbit cu ei a primit un telefon mama mea. Doamnă, s-a încheiat procesul, tot, el a primit 2 ani cu 6 luni cu suspendare.", a mai adăugat fiul victimei.

La 6 ani după ce a primit o sentință de 2 ani și 6 luni de închisoare cu suspendare, Culiță Sterp a încălcat grav din nou legea. El a condus băut și drogat. În plus a părăsit locul unui accident pe care tot el l-a produs. Astfel, că poliția i-a făcut un nou dosar penal pentru care riscă ani grei de închisoare.

Deoarece e recidivist, dacă este găsit vinovat, va ajunge în spatele gratiilor. Un avocat a precizat că acesta riscă să primească între 1 și 5 ani pentru conducerea sub influența alcoolului și între 2 și 7 ani pentru fugă de la locul accidentului.

"Săvârşirea unei noi infracţiuni în perioada termenului de încercare duce aproape sigur sau aproape automat la revocarea acestei suspendări şi dispunerea executării pedepsei. Aici e vorba de infracţiuni comise cu intenţie, prin urmare suspendarea va fi revocată în mod obligatoriu.

Practic, la condamnarea anterioară se va adăuga şi cea de acum. Pentru conducere sub influenţa alcoolului pedeapsa este între 1 şi 5 ani iar pentru fugă de la locul accidentului între 2 şi 7 ani. Sentinţa finală ar putea fi majorată cu o treime pentru că a comis mai multe infracţiuni în acelaşi timp.", a declarat avocatul Vali Tudor.