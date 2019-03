Program naţional de screening pentru tuberculoză. Care sunt primele judeţe unde se va desfăşura

„Suntem în momentul în care putem lansa acest program de tuberculoză. Am ales nu întâmplător această dată, pentru că pe 24 martie sărbătorim Ziua mondială de luptă împotriva tuberculozei. Controlul tuberculozei este o prioritate nu doar în România, ci şi la nivel internaţional. Proiectul demarat de Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" are alături, ca parteneri, asociaţiile de pacienţi, societatea civilă. Acest proiect are importanţă strategică pentru eforturile României de a combate această problemă de sănătate publică. Proiectul înseamnă un pas major împotriva tuberculozei. (...) Acest proiect înseamnă screenizarea a aproximativ 75.000 de persoane din grupurile vulnerabile, din dependenţii de substanţe toxice, penitenciare, centrele de asistenţă socială, apoi înseamnă achiziţionarea - practic s-a finalizat achiziţia a trei caravane mobile, care au în dotare aparate de radiologie şi care vor fi livrate în cursul lunii mai“, a declarat ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, citată de agerpres.ro.

Ea a precizat că programul de screening al tuberculozei face parte dintr-un grup de şapte programe de screening lansate de Ministerul Sănătăţii, finanţate cu fonduri europene, care vor duce la îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei.

„În anul 2018, potrivit datelor Programului naţional de supraveghere şi control al tuberculozei, în ţara noastră au fost înregistrate 11.630 de cazuri de tuberculoză la adulţi. Dintre acestea, 9.818 au fost cazuri noi, iar 1.812 recidive. Cele mai multe cazuri de tuberculoză au fost diagnosticate în Bucureşti - 822, în Iaşi - 599 de cazuri, în Dolj - 595 de cazuri. La polul opus se află judeţele Harghita şi Covasna cu 56, respectiv, 63 de cazuri, Sălaj cu 90 de cazuri. În ceea ce priveşte tuberculoza la copii, anul trecut au fost diagnosticate 545 de cazuri dintre care cinci au fost recidive. Cele mai multe cazuri de tuberculoză la copii se înregistrează în Bucureşti - 64, urmat de judeţele Teleorman - 49 de cazuri, Maramureş - 32 de cazur“, a arătat ministrul Sănătăţii.

Primele judeţe în care se va face screening vor fi Olt, Iaşi şi Constanţa.



