Orban, despre directorul Unifarm: E ceva scandalos să încerci să câştigi bani din achiziţia unor echipamente, materiale, medicamente

Orban a ţinut să sublinieze că Guvernul a fost ajutat de către Unifarm să facă achiziţii importante în perioada de pandemie, în condiţiile în care procedurile folosite de ONAC sunt unele ”greoaie”.

”Noi l-am găsit funcţie. Era cam dificil să schimbi un director, mai ales la Unifarm în momentul declanşării unei epidemii. (...) Nu am avut nicio informaţie legată de posibile incorectitudini sau acte de corupţie la Unifarm. (...) Ba chiar cred că Unifarm a fost foarte utilă în perioada asta, în condiţiile în care ONAC-ul are mari probleme în derularea achiziţiilor. Unifarmul, care e o companie mai veche, cu un sistem de relaţii mai dezvoltat la nivel internaţional, cu nişte proceduri mai suple, bine, trebuie să respecte legea, dar conform unor proceduri proprii de achiziţii, s-a mişcat. Vă dau numai un exemplu: noi am fi fost blocaţi în capacitatea de testare fără achiziţia Unifarmului de kituri de testare, achiziţie care a fost făcută în Coreea de Sud. Pur şi simplu ne-a salvat pentru kituri de testare pentru două milioane de oameni, într-o perioadă în care nu se găseau kituri de testare”, a afirmat Ludovic Orban joi seară, într-o emisiune la Digi 24.

Primul ministru a adăugat că ”habar nu a avut” că directorul acestei companii ar fi cerut foloase personale pentru a derula achiziţii şi a catalogat drept ”ceva absolut scandalos să încerci să câştigi bani din achiziţia unor echipamente, materiale, medicamente”.

”Este absolut abominabil şi, dacă este adevărat, dar asta rămâne ca instanţele de judecată să decidă, este într-adevăr reprobabil”, a mai afirmat şeful Guvernului.

Primul ministru a ţinut să menţioneze că Adrian Ionel nu a fost pus în funcţie de PNL, ci acesta a primit funcţia de conducere a Unifarm în 2012, în perioada în care Victor Ponta conducea interimar Ministerul Sănătăţii. În locul lui Ponta a semnat Raed Arafat documentul prin care Adrian Ionel a primit funcţia de conducere în cadrul companiei.

”Prima oară Adrian Ionel a apărut în 2012, când Ponta era ministrul Sănătăţii. În 2016, când ministrul Sănătăţii era Vlad Voiculescu, cred, Consiliul de Administraţie l-a desenat director general”, a mai afirmat primul ministru.

Orban a adăugat că în 14 iulie expira mandatul lui Adrian Ionel la şefia Unifarm.