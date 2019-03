Germania pune problema vaccinării obligatorii. Dr. Craiu: „Actuala situaţie nu-i foarte bună pentru copiii români“

Partidului Social Democrat, aflat în coaliţia de guvernare, şi vine la recomandarea Societăţii de Pediatrie din Germania. Liderii formaţiunii au discutat deja propunerea cu ministrul Sănătăţii. Însă cel puţin un partid de opoziţie nu este de acord cu obligativitatea, potrivit digi24.

Germania a avut o mie de cazuri de rujeolă acum doi ani, printre care şi un deces.

„Statul italian a luat deja această hotărâre, iar măsura are un suport ştiinţific foarte riguros, pentru că, după cum ştim, în 2017 au fost 1.000 de cazuri de rujeolă în Germania şi un deces. (...) La noi în ţară o astfel de propunere ar fi întâmpinată cu multe emoţii, cu comentarii... Decidenţii trebuie să hotărească dacă e suficient să facem ce am făcut până acum şi să asităm în continuare la pacienţi care se îmbolnăvesc cu diverse boli sau să luăm nişte măsuri. Nu ştiu dacă ce face Italia sau Germania este aplicabil în România, dar cert este că actuala situaţie nu-i foarte bună pentru copiii români. Deci trebuie făcut ceva. Să căutăm vinovaţi în trecut pentru cei care s-au prăpădit - n.r. în România au fost înregistrate 62 de decese pe fondul rujeolei - nu va schimba nimic. Întrebarea e ce avem de făcut de acum încolo pentru ca situaţia să nu se mai repete. Şi la asta ar trebui să răspundă forul legiutor care are un draft al legii vaccinării făcut de experţi şi pe care-l discută de doi ani şi nu ajung la un consens”, a declarat medicul pediatru Mihai Craiu.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii a declarat mişcarea anti-vaccinare una dintre cele mai mari ameninţări la adresa umanităţii.

