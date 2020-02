Depistat la timp, cancerul de piele se tratează

Cancerul rămâne o cauză importantă de mortalitate în România. În 2018, numărul total al morţilor cauzate de maladie a fost de 51.656, potrivit Institutului Naţional de Statistică. Dintre aceste decese, 892 au fost cauzate de cancerul de piele.

Vestea bună, este că, în ultimii 3 ani, numărul pacienţilor care ajung la timp la medic şi primesc diagnostic în fază incipientă a bolii este în creştere, potrivit datelor Centrului Dr. Leventer.

Astfel, în 2017, au fost depistate, în centru citat mai sus, 50 de cazuri de cancer de piele în fază incipientă, în 2018, 77, iar în 2019, 110 cazuri. În 2019, au fost diagnosticate mai multe femei decât bărbaţi cu cancer de piele.

Vârsta nu este o garanţie că boala stă departe. În 2018 şi 2019, potrivit sursei mai sus citate, au fost puse la persoane cu vârste mai mici de 20 de ani 3 diagnostice de cancer de piele şi 27 de astfel de diagnostic la personae cu vârste peste 90 de ani.

Numărul procedurilor chirurgicale Mohs s-a dublat din 2017 până în 2019.

„Românii sunt din ce în ce mai informaţi“

Numărul românilor care înţeleg că screening-ul anual al pielii este important a crescut constant în ultimii 3 ani. În consecinţă, în ultimii 3 ani a crescut substanţial numărul celor diagnosticaţi cu cancer de piele fără ca incidenţa bolii să fi crescut. Datele Centrului Dr Leventer arată, practic, o creştere cu 50% în fiecare an a cazurilor depistate.

“Cancerul de piele poate fi tratat dacă este depistat la timp, dacă pacientul ajunge să urmeze exact tratamentul de care are nevoie. Evoluţia tehnicilor chirurgicale şi a tehnologiei medicale este fabuloasă de la an la an, dar ce e şi mai îmbucurător este că aşa cum am remarcat în ultimii ani, românii sunt din ce în ce mai informaţi, vin la dermatolog mult mai des decât o făceau în trecut şi au mai multă deschidere faţă de educaţia medicală. Nu suntem încă acolo unde trebuie din acest punct de vedere, dar direcţia pe care ne-am aşezat este cea corectă.” D.r Mihaela Leventer, medic primar dermatolog, fondator Centrul Dr. Leventer

Medicii dermatologi recomandă ca anual să facem un screening al pielii şi lunar autoexaminare.