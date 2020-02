Coronavirusul ne poate îmbolnăvi de mai multe ori? Ce se ştie până acum despre noul virus din Wuhan

Bilanţul infecţiilor şi al deceselor din pricina noului coronavirus din Wuhan creşte de la o zi la alta. Vineri, autorităţile chineze anunţau 3.143 de noi cazuri confirmate, numărul persoanelor infectate ajungând la 31.161, în 31 de regiuni ale Chinei. 636 de persoane îşi pierduseră viaţa în urma infecţiei.

Epidemia declanşată în China afectează peste 11 ţări de pe tot globul. Pe măsură ce epidemia ia amploare, se nasc tot mai multe întrebări care au nevoie de răspunsuri urgente. Pe 11 şi 12 februarie, la Geneva, reprezentanţii Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii vor participa la un foum unde vor discuta şi despre cum poate fi accelerată cercetarea şi inovarea vizavi de noul coromavirus (2019-nCoV) astfel încât situaţia să rămână sub control. „Avem nevoie de răspunsuri la întrebări şi să dezvoltăm cât mai rapidă a unor instrumente“, a declarat directorul general al OMS, dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, care a adăugat că OMS joacă un rol important de coordonare prin aducerea la aceeaşi masă a comunităţii ştiinţifice, identificarea priortăţilor de cercetare şi de accelerare a progresului. Forumul este organizat împreună cu Global Research Collaboration for Infectious Disease Preparedness şi reuneşte actori importanţi din sănătate, de la oameni de ştiinţă, la miniştri ai Sănătăţii şi specialişti în sănătate publică din diverse instituţii şi până la firme farmaceutice implicate în dezvoltarea de vaccinuri şi terapii.

„Este esenţial să înţelegem boala, de unde provenire, cum se transmite, cât de severe sunt cazurile clinice şi apoi să dezvoltăm măsuri eficiente de control a focarelor pentru a reduce numărul deceselor şi impactul economic“, a declarat dr. Soumya Swaminathan, directorul ştiiţific al OMS.

Întrebări şi răspunsuri despre 2019-nCoV

Care este perioada de incubaţie?

Din ce se ştie până acum, perioada de incubaţie a coronavirusului din China variază între două şi zece zile. În acest răstimp persoana infectată nu are simptome.

O persoană se poate îmbolnăvi de mai multe ori sau devine imună?

Atunci când pacienţii se recuperează după infecţie, în „memoria“ organismului rămân informaţii despre cum se poate lupta împotriva unei astfel de infecţii, potrivit BBC. Imunitatea nu este întotdeauna pe o perioadă îndelungată sau total eficientă şi se poate diminua odată cu trecerea timpului. Nu se ştie până în acest moment cât timp se păstrează imunitatea după o primă infecţie.

Care sunt diferenţele între coronavirus şi gripă?

Atât coronavirusul cât şi gripa au o serie de simptome comune, din are cauză este dificl de pus diagnosticul în lipsa unui test. Cele mai comune semne de infecţie cu coronavirus sunt febra şi tusea. Gripa are adesea şi alte semne în plus: durerile musculare, durerile de gât, respiraţia scurtă. Aceasta din urmă poate apărea şi la persoanele infectate cu coronavirus. Orice persoană suspectează o infecţie cu coronavirus pentru că a avut un contact apropiat cu o persoană infectată sau a călătorit în zone unde circulă acest virus trebuie să-şi anunţe medicul.

Se poate transmite pe cale sexuală?

Nu este limpede deocamdată dacă aceasta este o cale de transmitere. În mod obişnuit, tusea şi strănutul provenite de la o persoană infectată sunt surse majore de răspândire a infecţiei.

Este utilă masca de protecţie?

Există foarte puţine dovezi că purtarea măştii ar putea face diferenţa. Experţii vorbesc mai degrabă de o bună igienă incluzând aici spălarea regulată a mâinilor cu apă şi săpun şi neapărat înainte de a ne atinge faţa.

Există recuperare de 100% a stării de sănătate la persoanele infectate?

Da. Majoritatea persoanelor infectate experimentează semne puţin severe de boală şi cele mai multe îşi recapătă starea de sănătate în proporţie de 100%. Riscuri particulare pot avea persoanele în vârstă, cele cu probleme de sănătate precum diabet sau cancer sau cele care au un sistem imunitar mai slab. Potrivit declaraţiilor unui expert al Comisiei naţionale de sănătate din China recuperarea după simptome medii de infecţie cu coronaviorus poate dura şi o săptămână.

Se poate transmite prin intermediul articolelor cumpărate din China?

Nu există nicio dovadă că acest risc există. Unele boli – cum este cea produsă de coronavirusul care cauzează Sars – se pot răspândi şi prin intermediul suprafeţelor contaminate prin tuse şi strănut de persoanele bolnave. Dar nu s-a dovedit că noul coronavirus din China poate face acest lucru. Chiar dacă ar putea, ar fi discutabil dacă transportul internaţional ar reprezenta o problemă majoră. Virusurile care produc răcelile nu supravieţuiesc mai mult de 24 de ore în afara corpului uman, în timp ce norovirusurile – responsabile de apariţia bolilor gastrointestinale severe – pot rezista luni de zile în afara lui. Cel mai reconfortant lucru până acum este că noul coronavirus pare să necesite un contact apropiat cu o altă persoană – din familie sau personal medical – pentru a se răspândi.

Există vreun motiv pentru care aceste virusuri vin mai ales din China?

Da – întrucât un segment mare al populaţiei se află în proximitatea animalelor. Cel mai probabil, acest nou coronavirus provine de la un animal – posibil de la şarpe. Sars, un alt coronavirus care îşi are originea în China, provine de la civete. Cele mai vechi cazuri de coronavirus nou au apărut într-o piaţă de peşte şi fructe de mare din sudul Chinei unde erau vândute atât animale sălbatice vii, cât şi pui, lilieci şi şerpi.

Este posibilă vaccinarea pentru a preveni infecţia respiratorie?

În acest moment, nu există niciun vaccin care să-i protejeze pe oameni împotriva acestui tip de coronavirus, dar cercetătorii sunt în căutarea unuia. Este o tulpină nouă, ceea ce înseamnă că medicii mai au încă multe de învăţat despre ea.