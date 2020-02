Campanie de consultaţii ginecologice gratuite în luna martie

Centrul Medical Integrat LOTUS-MED şi Asociaţia pentru prevenţia şi lupta împotriva cancerului Amazonia va desfăşura pe parcursul lunii martie campania de testări ginecologice gratuite „Consultaţia ta salvează o mamă“.

Astfel, între 1 şi 31 martie, pentru fiecare femeie care, se programează pe baza codului #Erou beneficiază contra cost de o consultaţie ginecologică şi un test Babes-Papanicolau la Centrul Medical Integrat LOTUS-MED, o altă femeie cu posibilităţi financiare reduse din cadrul Asociaţiei Amazonia, va primi gratuit o consultaţie ginecologică şi un test Babeş-Papanicolau, costurile fiind suportate de Centrul Medical Integrat LOTUS-MED.

„În luna martie, considerăm că unul dintre cele mai bune moduri de a sărbători femeia este să le oferim un cadou doamnelor care au posibilităţi financiare reduse. Prin intermediul campaniei noastre „Consultaţia ta salvează o mamă“, pe care o derulam alături de Asociaţia Amazonia, ne propunem în primul rând să convingem cât mai multe femei să nu mai amâne testarea, oferind în acelaşi timp posibilitatea altor femei din categoriile defavorizate de a face un screening ce le poate salva viaţa. Ne dorim ca în acest mod să mobilizăm cât mai multe doamne să pună pe lista priorităţilor sănătatea lor“, a declarat Adrian Cotirla, directorul general al Centrului Medical Integrat LOTUS-MED.

Una din patru românce nu merge niciodată la ginecolog

Diagnosticarea precoce reprezintă un factor important în evoluţia cancerului de col uterin, aşa cum arată şi studiile, astfel că şansele de vindecare sunt cu 90% mai mari dacă boala este diagnosticată într-un stadiu incipient.

„În toţi anii în care am activat ca navigator pentru pacienţii oncologici, am sesizat nenumărate situaţii în care mamele, chiar şi bolnave, se lăsau pe ele pe ultimul loc şi puneau înainte de orice familia. Ceea ce nu realizezi când eşti bine este că, de fapt, familia are nevoie de o mamă sau soţie sănătoasă. Campania e cu atât mai importantă cu cât funcţioneaza pe două direcţii: una în care ar trebui să motiveze doamnele să nu mai amâne screening-ul şi cea de-a doua în care participăm activ la menţinerea sănătăţii femeilor care din motive materiale nu şi-ar permite aceste investigaţii. Atingem astfel un crez al Asociaţiei Amazonia - acela de a ajuta cât mai multe femei să aibă grijă de sănătatea lor. Invit toate doamnele care plănuiau să facă screening-ul dar care încă nu s-au programat la medic, să o facă în luna martie la Centrul Medical Integrat LOTUS-MED pentru că gestul lor va oferi un cadou nepreţuit altei femei”, a declarat Victoria Asanache, preşedintele Asociaţiei Amazonia.

Statisticile arată că una din patru românce nu merge niciodată la ginecolog, ţara noastră având cele mai înalte rate standardizate de incidenţă şi mortalitate prin cancer de col uterin din Europa.

Mortalitatea mare este explicabilă prin faptul că, la noi, diagnosticul este pus în stadii tardive ale bolii. Testul Babeş - Papanicolau poate salva vieţi deoarece poate identifica modificările premaligne ale cancerului de col uterin. Aşadar, făcut în mod regulat, testul Babeş-Papanicolau este una dintre cele mai relevante metode de a depista şi a preveni cancerul de col uterin.