Alăptarea la sân în primele şase luni pune bazele imunităţii bebeluşului. Săptămâna Mondială a Alăptării, sărbătorită între 1 şi 7 august

Beneficiile laptelui matern nu pot fi egalate de hrana cu substituenţi. Alăptarea exclusivă în primele 6 luni de viaţă ale copilului pune bazele imunităţii acestuia, pentru toată viaţa. Totodată, alăptarea timp de cel puţin 1 an scade riscul femeilor de a dezvolta cancer la sân şi alte afecţiuni ginecologice, arată un studiu publicat în prestigioasa publicaţie Journal of the National Cancer Institute.

Educaţia perinatală este extrem de importantă pentru părinţi, fiind dovedit ştiinţific că toate deciziile pe care ei le iau în primele 1000 de zile de viaţă a bebeluşului - de la momentul concepţiei până la 2 ani, influenţează starea de sănătate a acestuia pe tot parcursul vieţii, potrivit unui comunicat al Asociaţie SAMAS.

Din luna iunie 2019 şi până în prezent Asociaţia SAMAS a asigurat peste 100 de consilieri în alăptare, gratuit pentru mamele beneficiare ale CUTIEI Bebeluşului, potrivit sursei mai sus citate.

Componentă esenţială în cadrul conceptului CUTIA Bebeluşului, pe lângă cursul de îngrijire bebe, consilierea în alăptare previne infecţiile, umflăturile şi rănile sânilor. În cadrul consilierii mama învaţă ataşarea corectă a bebeluşului la sân, reguli de igienă în timpul alăptării, diferite poziţii de alăptare, masajul sânului şi extracţia manuală a laptelui. De asemenea, mama află şi conştientizează beneficiile laptelui matern pentru dezvoltarea şi creşterea sănătoasă a copilului ei.



Programul CUTIA Bebeluşului continuă în acest moment în judeţul Botoşani.

