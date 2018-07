Câinii de terapie pot contribui la reducerea simptomelor de ADHD la copii

Intervenţia asistată de animale - AAI - este utilizată de zeci de ani, însă abia recent dovezile empirice au început să susţină beneficiile acestei practice, potrivit agerpres.ro.



Condusă de doctor Sabrina E. B. Schuck, director executiv al Centrului pentru dezvoltarea copilului din cadrul Universităţii Irvine din California, cercetarea a fost realizată pe copii cu vârsta cuprinsă între 7 şi 9 ani diagnosticaţi cu ADHD, cărora nu le fuseseră administrate medicamente pentru acest sindrom.

„Descoperirea noastră potrivit căreia câinii pot grăbi răspunsul la tratament este foarte semnificativă“, a apreciat aceasta.

Mai puţine probleme comportamentale

„În plus, faptul că părinţii copiilor din grupul intervenţie asistată de câini - CAI - au raportat de-a lungul timpului mai puţine probleme comportamentale în comparaţie cu cei trataţi fără ajutorul câinilor de terapie este o dovadă în plus ce atestă importanţa acestui studio“, a mai spus cercetătoarea.



Studiul recent a distribuit participanţii în mod aleator şi a comparat beneficiile bazate pe dovezi ale intervenţiilor psihosociale cu practici similare asistate de câini de terapie. Potrivit rezultatelor, copiii cu ADHD care au beneficiat de intervenţia asistată de câini au avut o reducere a simptomelor deficitului de atenţie şi o îmbunătăţire a abilităţilor sociale.

După 12 săptămâni, atât intervenţiile CAI cât şi cele non-CAI s-au dovedit eficiente pentru reducerea severităţii simptomelor ADHD, însă grupul asistat de câinii de terapie a înregistrat rezultate mai bune în ceea ce priveşte reducerea simptomelor deficitului de atenţie şi îmbunătăţirea abilităţilor sociale după doar opt săptămâni. Totodată, copiii din acest grup au avut mai puţine probleme comportamentale în comparaţie cu cei care nu au fost asistaţi de câini de terapie.



Cercetarea a fost publicată la sfârşitul săptămânii trecute de Asociaţia Americană de Psihologie în jurnalul Human-Animal Interaction Bulletin - HAIB - al Societăţii de Consiliere Psihologică - Society of Counseling Psychology.