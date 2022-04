În contextul pandemic, al unei planete poluate, al bolilor în creştere precum cancerul, astmul sau bolile de inimă, de Ziua Mondială a Sănătăţii, Organizaţia Mondială a Sănătăţii trage un semnal de alarma în ceea ce priveşte relaţia cauză efect între sănătate şi sustenabilitate. Anual, în întreaga lume, au loc 13 milioane de decese care se datorează unor cauze de mediu care pot fi evitate, estimează OMS. Una dintre aceste cauze este criza climatică, care este şi o criză de sănătate şi una dintre cele mai puternice ameninţări pentru sănătate cu care se confruntă umanitatea. Întreruperea acestor cicluri de distrugere a planetei şi a sănătăţii umane necesită acţiuni legislative, reforme şi sprijin care să stimuleze alegerile noastre sănătoase.

Peste 90% dintre oameni respiră aer nesănătos, rezultat din arderea combustibililor fosili. O lume în continuă încălzire se confruntă cu boli răspândite cu o viteză uimitoare, evenimentele meteorologice extreme, degradarea terenurilor şi deficitul de apă – afectând profund sănătatea. În acest context, prevenţia, alegerile noastre responsabile, prietenoase cu sănătatea noastră, dar şi cu mediul înconjurător sunt esenţiale.

Activităţile fizice constante, alimentaţia, somnul şi efectuarea anuală a unui set de analize şi a unor teste de screening ar trebui să fie parte din rutina noastră. Însă, de cele mai multe ori, neglijăm aspecte importante, pentru că nu le asociem cu un impact imediat asupra stării de sănătate.

În acelaşi timp, sunt şi aspecte cărora nu le acordăm foarte mare importanţă, aşa cum este consultul anual la stomatolog şi starea sănătăţii orale, care nu se referă doar la a avea dinţi şi gingii sănătoase. Sănătatea orală poate influenţa starea întregului organism şi chiar calitatea vieţii.

Oglinda sănătăţii personale

Cavitatea bucală poate oferi atât de multe indicii despre forma generală de sănătate a unei persoane. Numeroase studii arată o legătură puternică între sănătatea orală precară şi bolile cronice precum diabetul, bolile de inimă şi accidentele vasculare cerebrale [1,2]. La nivel mondial, aproximativ trei miliarde şi jumătate de oameni suferă de afecţiuni ale cavităţii bucale – cum ar fi carii dentare şi afecţiuni ale gingiilor [3]. Multe dintre acestea pot fi prevenite prin obiceiuri bune de igienă orală. Şi, ca în cazul multor probleme majore de sănătate, prevenirea, detectarea în stadiu incipient şi tratamentul afecţiunilor cavităţii bucale sunt importante pentru a opri diferite efecte negative asupra organismului.

În 2021, Organizaţia Mondială a Sănătăţii a adoptat o rezoluţie potrivit căreia menţinerea unei guri sănătoase poate reduce şansele de a dezvolta probleme de sănătate mai complexe. De asemenea, evidenţiază faptul că prevenirea afecţiunilor orale prin controale stomatologice regulate şi periaj corespunzător, zilnic, este esenţială în susţinerea sănătăţii în ansamblu.

Ştiai că?

Aproape 40% din suprafaţa dinţilor tăi se află între dinţi [5]. Pentru a ajunge în spaţiile înguste, e nevoie să bei multă apă şi să apelezi la curăţarea interdentară cel puţin o dată pe zi.

Legumele cu frunze verzi precum varza, kale sau spanacul sunt pline de vitaminele A şi B despre care se crede că pompează fluxul sanguin către dinţi, ajutând la întărirea smalţului şi la prevenirea cariilor. [6]

Da, periază şi limba! Curăţarea limbii elimină bacteriile care determină acumularea plăcii pe dinţi şi gingii.

Teoretic, periajul poate fi realizat înainte de folosirea aţei dentare, dar cercetările arată că apelarea la curăţarea interdentară înainte de periaj este cea mai bună modalitate de a curăţa eficient dinţii. [8]

Realizează periajul înainte de micul dejun pentru a elimina bacteriile care se acumulează peste noapte şi pentru a proteja dinţii înainte de a mânca. Dacă perierea se face imediat după micul dejun, riscul este de a freca acizii sau zaharurile în smalţ. [9]





Ziua Mondială a Sănătăţii este un bun prilej pentru a atrage, din nou, atenţia asupra prevenţiei, precum şi asupra acţiunilor şi alegerilor individuale, responsabile, prietenoase cu sănătatea şi cu mediul înconjurător, care contribuie la sănătatea umană şi la sănătatea planetei, aşa cum semnalează şi Organizaţia Mondială a Sănătăţii. La Philips, ne străduim să aducem un impact pozitiv în sănătate şi în sustenabilitate prin inovaţie, cu scopul de a îmbunătăţi viaţa a 3 miliarde de oameni pe an până în 2030. Philips este în direcţia bună, în ceea ce priveşte angajamentele sale de mediu, sociale şi de guvernanţă corporativă, cu cea mai recentă actualizare a acestora ce poate fi consultată aici.

