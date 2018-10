Tratamente moderne împotriva varicelor. Primele semne care trebuie să ne trimită la medic

În urma tratamentului efectuat cu laserul endovenos, boala are o rată mică de recidivă

„La bărbaţi, terenul genetic este destul de important. Există o genă moştenită care predispune la apariţia varicelor, hemoroizilor, herniilor inghinale, herniilor de disc, piciorului plat“, explică dr. Mihaela Pintilie, medic specialist chirurgie generală la clinica Laurus Medical.

Specialistul enumeră primele semne ale bolii care ar trebui să ne trimită la medic: senzaţia de picioare grele, edemul gleznelor şi, ulterior, al gambelor, apariţia clinică a pachetelor varicoase.

Diagnosticul este unul clinic, iar în cadrul consultaţiei se efectuează şi ecografie Doppler.

Ce variante de tratament există

„Pe lângă operaţia clasică chirurgicală, există şi alte metode de tratament precum laserul endovenos, scleroterapia ghidată ultrasonografic - UGFS Ultrasound Guided Foam Sclerotherapy şi operaţia clasică chirurgicală. Laserul endovenos este net superior, având mai multe avantaje“.

Acest laser endovenos are capacitatea de a închide termic vena varicoasă, tratând astfel cauza varicelor. „Procedeul se face sub anestezie locală şi presupune introducerea în vena afectată a unei fibre optice sub control ecografic. Fibra optică este conectată cu un laser endovenos care emite energie luminoasă la capătul liber aflat în contact cu vena. Energia „topeşte“ şi „sigilează“ vena dilatată, care se micşorează pe măsură ce fibra este retrasă. Tratamentul se efectuează în ambulatoriu, nefiind necesară întreruperea activităţii cotidiene“.

„Tratamentul cu laser se efectuează în ambulatoriu, fără internare, nefiind necesară întreruperea activităţii cotidiene. Pacienţii ideali pentru o astfel de procedură cu laser sunt cei care au vena safenă cu traiect rectiliniu şi dilatat, însă şi pentru porţiunile cu traseu sinuos se efectuează, în completare, scleroterapia ghidată ultrasonografic. Contraindicaţii există în cazul pacienţilor cu sindrom post trombotic sau tromboză acută“.

Comparativ, în cazul varicelor operate prin chirurgie clasică, pacientul are nevoie de spitalizare, de rahianestezie, iar durerea postintervenţie poate ţine şi două săptămâni. Recuperarea intervine în circa o săptămână de la efectuarea intervenţiei, iar riscurile postoperatorii includ reacţii la anestezic, infecţii, sângerări excesive şi formarea cheagurilor de sânge. În cazul varicelor mari, pot apărea şi hematoame, plus că pacientul rămâne cu urme vizibile.

Boala varicoasă poate recidiva, indiferent de tratamentul efectuat, însă cu o recidivă mult mai mică, de 2%, în cazul laserului endovenos, dă asigurări medicul specialist. „Recidiva ţine foarte mult de pacient: de variaţiile în greutate, de efortul fizic pe care îl face, dacă stă mult în picioare. Este recomandat ca pacientul după efectuarea intervenţiei să se hidrateze corect, să meargă pe jos şi să poarte ciorapi medicinali atunci când stă în picioare“, conchide dr. Mihaela Pintilie.