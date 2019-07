Terapia cu pisici restabileste starea de spirit a bolnavilor

Publicatia catster.com noteaza multe exemple cu trimitere la terapia cu pisici. Intr-un articol este amintit un caz in care se vorbeste despre o felina ce i s-a asezat pe piept stapanului, in zona inimii, exact cand acesta simtea o durere intepatoare. Ca prin minune, durerea persoanei a disparut. Starea de panica a disparut, iar cel in cauza s-a linistit. Alt caz enumerat de publicatia dedicata iubitorilor de pisici vorbeste despre o felina care a stat pe patul unui baietel aflat intr-o stare avansata de febra.

Felina nu l-a parasit pana cand boala nu a cedat. Baietelul a marturisit, ulterior, ca a simtit cum, din cand in cand, un val de caldura ii invada trupul. Aceste momente au coincis cu mangaierea blanitei pisicii. Copilul s-a simtit protejat si s-a linistit cand a auzit-o torcand. Foarte multe povestiri de acest gen putem auzi de la orice proprietar de pisici, dar nimeni nu poate explica logic acest lucru.

Mai multe detalii pe clicksanatate.ro.

