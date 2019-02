Radiolog: „Întreruperea tratamentului scade sau compromite total şansele de succes“. Cinci lucruri importante despre radioterapie

Alături de chirurgie, chimioterapie, imunoterapie şi tratamente ţintite, radioterapia rămâne o componentă principală a terapiei cancerului. În România, doar 30 de pacienţi din 100 diagnosticaţi cu cancer au acces la terapie, fie din lipsa fondurilor, fie din cauza aparaturii insuficiente.

Însă calitatea radioterapiei este comparabilă cu cea a marilor centre din străinătate destinate terapiei cancerului, datorită aparaturii performante, experienţei medicilor care au acces la informaţii şi cursuri de specializare şi existenţei unor centre regionale de tratament al cancerului.

Radioterapia poate fi făcută înainte sau după intervenţia chirurgicală de extirpare a unei tumori şi poate fi însoţită de chimioterapie. De asemenea, există situaţii când radioterapia este singura opţiune de tratament.

Medicul specialist în radioterapie Cristian Turdeanu (foto jos), din cadrul Spitalului Onco Card Braşov, oferă câteva informaţii importante despre cum funcţionează radioterapia şi despre efectele iradierii tumorilor asupra organismului.

1. Radiaţiile ajung atât la ţesuturile maligne, cât şi la cele sănătoase. „Radioterapia este un tratament cu radiaţii ionizante care afectează celulele, atât pe cele sănătoase, cât şi pe cele bolnave. Ideea de radioterapie a apărut când s-a constatat că celulele maligne suferă modificări mai grave în urma radioterapiei comparativ cu cele sănătoase. Dozele de iradiere prescrise pentru tratamente sunt cele despre care ştim că asigură şanse maxime de distrugere a celulelor maligne, în condiţiile unor toxicităţi acceptabile la nivelul ţesuturilor sănătoase“, spune medicul Cristian Turdeanu.

2. Radioterapia are efecte secundare, care pot fi acute, imediate, dar şi pe termen lung. „În general, se produc iritaţii locale, inflamaţie locală, care uneori, este foarte greu de tolerat. În cazul cancerelor din sfera ORL, având în vedere că radiaţiile afectează şi structurile anatomice care vin în contact direct cu bolul alimentar, pacientul se va confrunta cu dificultăţi teribile de ingerare a alimentelor. Situaţia diferă de la pacient la altul: intensitatea acestor efecte diferă în funcţie de radiosensibilitatea proprie a pacientului şi depinde bineînţeles şi de doza pe care o administrăm. Un alt exemplu: când iradiem pelvisul, în câmpul de iradiere intră şi vezica urinară, iar un efect secundar acut poate fi ceea ce noi numim cistită radică. Ca manifestări, seamănă cu o cistită, numai că nu e de natură infecţioasă. Ceea ce am prezentat mai sus sunt toxicităţi acute; pentru exemplificarea celor tardive voi reveni la situaţia unei iradieri pe sfera ORL. În acest caz există riscul iradierii muşchilor care controlează masticaţia, cu posibila fibroză ulterioară a acestora, ceea ce se exprimă prin limitarea deschiderii gurii - trismus. Este doar un exemplu de toxicitate tardivă, însă evidenţiază inconvenientele acestora, mai ales dacă ne gândim la faptul că sunt ireversibile“, descrie medicul Onco Card impactul efectelor adverse ale radioterapiei.

3. Aparatura modernă de radioterapie permite atenuarea efectelor adverse. „Înainte de a începe radioterapia, facem o simulare CT, facem un CT în regiunea anatomică afectată,, iar ulterior, pe aceste imagini vom indica fizicianului unde este tumora şi organele învecinate, sănătoase, ale acesteia - organele la risc. Având aceste informaţii, cu ajutorul aparaturii moderne de radioterapie, se va putea elabora un plan de radioterapie care să livreze doza curativă pe formaţiunea tumorală şi dozele cele mai scăzute posibil pe ţesuturile învecinate. În concluzie, avem nevoie de o perioadă rezonabilă de timp pentru a dezvolta planul de tratament în condiţii optime. Este foarte important să acordăm mare atenţie acestei etape. Aşa reducem efectele secundare şi doar aşa putem beneficia de avantajele tehnicilor avansate de radioterapie. Efectele secundare acute sunt greu de tolerat pe moment, dar trec, se vindecă“, afirmă dr. Cristian Turdeanu.

4. Radioterapia nu trebuie întreruptă pentru a nu reduce şansele de reuşită ale tratării cancerului. „O întrerupere de 1-2 zile, peste weekend spre exemplu, nu e o problemă semnificativă. Dacă pacientul face o parte din tratament, apoi nu vine din varii motive, întrerupe şi revine peste 3 luni să continuăm, nu e deloc în regulă. Întreruperea tratamentului scade sau compromite total şansele de succes. În plus, nu putem relua tratamentul de la zero.Celulele sănătoase iradiate suferă modificări ireversibile de intensitate variabilă cu doza administrată. Astfel, dacă am reîncepe de la 0 doza curativă, pe care am întrerupt-o, aceasta s-ar suprapune pe doza iniţială şi, cumulat, ar fi o doză prea mare pentru celulele sănătoase. Se poate spune că avem o singură încercare. Dacă nu o utilizăm corect şansele succesului tratamentului se reduc semnificativ“, avertizează specialistul Onco Card.

5. Tratamentele naturiste trebuie evitate cu orice preţ. „Fac o precizare importantă: pe lângă fumat, unele preparatele naturiste scad eficienţa tratamentului nostru. Ar fi două probleme mari cu tratamentele naturiste: prima ar fi că pacienţii apelează la ele şi nu se mai adresează medicului. Tratamentul naturist nu are efect, iar boala avansează într-un stadiu în care nu se mai poate face mare lucru sau nimic. Mai există tratamente care ajung să facă chiar rău, sunt hepatotoxice unele dintre ele. Şi mai există tratamente care nu fac nici bine, nici rău“, concluzionează medicul Cristian Turdeanu.

În cadrul spitalului Onco Card din Braşov, tratamentele de radioterapie sunt decontate prin Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.





