Ministrul Sănătăţii: „De la 1 ianuarie 2019 fiecare spital judeţean de urgenţă va avea un centru în care să fie trataţi pacienţii cu AVC“

Partea de neurologie afectează cel mai mult calitatea vieţii unor pacienţi post traumatic, adică accidente vasculare şi alte diagnostic, a spus oficialul de la Sănătate, citat de Agerpres.

„În primul rând ne gândeam să definim foarte clar recuperarea neurologică. Dorim să înfiinţăm aceste centre de stroke în fiecare spital judeţean, deja avem aceste 11 centre, dar pentru a le putea pune în funcţiune pe toate cele 41 pe care ni le dorim, medicii se vor pregăti la Bucureşti, într-un centru de pregătire, vom aloca resurse pentru asta. Acest program naţional sper eu că va începe să funcţioneze din plin de la 1 ianuarie. Încercăm să punem pe hârtie o colaborare foste bună între unităţile de primiri urgenţe, servicii de ambulanţă, SMURD, astfel încât pacientul să ajungă în timp util, în trei ore, să putem să-i facem această tromboliză“, a afirmat Pintea.



Ea a adăugat că în România neurologia este un domeniu încă insuficient dezvoltat, cu toate că avem vârfuri din punct de vedere profesional.

AVC-ul este în topul bolilor care produc dizabilităţi

La rândul său, secretarul de stat în Ministerul Sănătăţii Cristian Grasu a menţionat că, în prezent, România are tot ce îi trebuie din punct de vedere al infrastructurii pentru ca toate cele 41 de centre să înceapă activitatea.

„Bolile neurologice şi, în special, accidentul vascular cerebral sunt în topul afecţiunilor care produc moarte sau dizabilităţi în România. Accidentul vascular ischemic este unul dintre cei mai mari producători de dizabilitate, mai mult de jumătate din pacienţii cu un accident vascular ischemic pleacă acasă cu măcar o dizabilitate. Tot ce ne mai trebuie este o repartizare bugetară pentru cheltuielile legate de medicamente şi de materiale sanitare necesare acestui program de combatere a efectelor stroke-ului. În mod cert, vom câştiga ani de viţă, vom câştiga ani de viaţă de calitate şi în mod cert vom face economii importante pentru bugetul României, nu doar pentru bugetul Ministerul Sănătăţii“, a spus secretarul de stat.



În altă ordine de idei, Cristian Grasu a anunţat că Ministerul Sănătăţii pregăteşte o centralizare a capacităţilor româneşti în ceea ce priveşte centrele de reabilitare, de recuperare, de balneoterapie.

„La acest capitol stăm destul de bine şi cu un efort minim am putea obţine rezultate extraordinare şi în acelaşi timp am putea ajuta România să îşi îmbunătăţească rata turismului“, a explicat el.

Evenimentul de la Eforie Nord reuneşte cercetători ştiinţifici ai neurologiei mondiale care vor prezenta şi dezbate în următoarea săptămână cele mai recente descoperiri din domeniu.