Dermatolog: „E bine să ştii ce conţine o cremă. Dermatocorticoizii dau dependenţă“

Recent, Agenţia Naţională a Medicamentului a avertizat referitor la o cremă aflată pe piaţă şi care fusese notificată ca produs cosmetic din ingrediente naturale. Este vorba despre Aur Derm Crema cu mimosa, smirnă şi propolis care, în realitate, ar conţine şi substanţe medicamentoase cu efect terapeutic.

„Eu am aflat de această cremă acum un an şi ceva de la o pacientă“, mărturiseşte dr. Oana Clătici, medic primar dermatolog la Spitalul Universitar din Bucureşti. Pacienta suferea de psoriazis şi i-a mărturisit medicului că foloseşte crema pentru faţă. „Eu întreb întotdeauna pacienţii ce mai folosesc. Fiind un produs cosmetic, această cremă nu este promovată la noi, ea se vinde la magazinele de produse naturiste. La recomandarea vânzătoarelor, probabil. După un timp, un alt pacient cu o altă patologie mi-a mărturisit şi el că foloseşte Aur Derm. Am intrat pe internet să văd indicaţiile. Mi-am zic că are smirnă, propilis, mimosa –adică ce scrie pe etichetă - şi că e-n regulă, nu are ce să facă rău. Pentru ca, în urmă cu 2-3 săptămâni să aflu pe Facebook că această cremă este făcută deştept după o reţetă farmaceutică în care s-a pus şi un antiinflamator, şi un analgezic, şi un dermatocorticoid, şi un antimicotic. Adică de toate“.

„Este bine să ştii ce conţine“

Astfel, paleta afecţiunilor pentru care crema este indicată este foarte largă, de la dermatite şi până la arsuri şi psoriazis. „Sigur că dacă pui toate aceste substanţe medicamentoase obţii o ameliorare. Pot să vă spun că nu este o cremă periculoasă, însă este bine să ştii ce conţine un produs pe care îl aplici pe piele. Dacă te dai cu această cremă până te duci la doctor – să zicem două săptămâni - nu greşeşti. Însă, aplicată timp îndelungat, poate da alergii sau dependenţă. Astfel, un dermatocorticoid dă dependenţă. Te dai pentru o roşeaţă, aparent te-ai vindecat şi după ce ai interupt şi nu te mai dai, simptomatologia revine. Un dermatocorticoid trebuie aplicat doar la recomandarea medicului şi doar atât timp cât spune medicul“.

În România, cremele notificate ca produse cosmetice cu declararea unor ingrediente naturale nu sunt supuse aceloraşi rigori precum medicamentele. Agenţia Naţională a medicamentului a atenţionat pacienţii să nu achiziţioneze Aur Derm Crema cu mimoza, smirnă şi propolis, cremă aflată încă pe piaţă, până la finalizarea procedurii de retragere de la comercializare, urmată de distrugerea produsului, având în vedere posibilul impact negativ asupra sănătăţii persoanelor cărora li se administrează.