Cum ajungem din oameni sănătoşi bolnavi de diabet

Cei mai mulţi dintre noi cunoaştem, avem în familie o persoană cu diabet sau suntem noi înşine diabetici, boala fiind deja la nivel de epidemie în toată lumea. O afecţiune pe cât de răspândită, pe atât de greu de controlat prin disciplina pe care o presupune atât în ceea ce priveşte dieta, efectuarea exerciţiilor fizice, cât mai ales supravegherea glicemiei, administrarea tratamentului şi prevenirea complicaţiilor.

„Diabetul zaharat este o perturbare profundă a tuturor metabolismelor celulare. Începând cu metabolismul energetic şi continuând apoi cu toate celelalte metabolisme: glucidic, lipidic, proteic, mineral, toate sunt afectate din ce în ce mai grav. Toate celulele din corp suferă din această cauză, a lipsei efectului insulinic. Insulina lipseşte fie pentru că nu o mai ai – pancreasul nu o mai produce, fie pentru că ea nu-şi mai face efectul“, explică prof. dr. Cristian Serafinceanu, medic primar de diabet, nutriţie şi boli metabolice, şeful Centrului de Dializă din cadrul Institutului de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice „Prof. dr. Nicolae Paulescu“ din Bucureşti.

Dacă insulina produsă de pancreas este insuficientă sau nu-şi mai face efectul, nivelul de zahăr din sânge creşte foarte mult. Glucoza reprezintă principalul combustibil energetic pentru organism. În momentul în care glucoza creşte în sânge sau în mediul extracelular înseamnă că celulele nu sunt capabile să utilizeze acest combustibil, nu au energie şi toate celelalte lucruri evoluează prost, adaugă prof. dr. Cristian Serafinceanu.

Diabetul zaharat de tip 2, cel mai frecvent

Dintre tipurile de diabet zaharat, cel de tip 2 este cel mai răspândit. El apare cel mai adesea la omul matur şi, în general, evoluează ani buni fără simptome. Diabetul de tip 1 debutează în copilărie, astfel că mai este numit şi diabet juvenil, iar cel gestaţional apare în timpul sarcinii.

Cauza principală a diabetului zaharat de tip 2 este obezitatea. Mâncăm haotic, avem o dietă bogată în alimente grase şi dulci, nu facem mişcare, fumăm, nu scăpăm de stres şi nici nu dormim suficient. În România, se estimează că există între 1,5 şi 2 milioane de persoane cu diabet şi încă pe atâtea care nu ştiu că au boala, avertizează prof. dr. Cristian Serafinceanu.

La risc pentru diabetul zaharat de tip 2 sunt persoanele trecute de 45 de ani, în special bărbaţii, persoanele cu hipertensiune arterială, cu dislipidemii şi trigliceride crescute şi cu obezitate abdominală.

„Zahărul picurat încontinuu e stocat ca grăsime“

Ţesutul adipos creşte rezistenţa la insulină şi favorizează astfel apariţia bolii. „În clipa în care începe înmulţirea de celule grase, am plecat pe drumul spre obezitatea morbidă. Acest fenomen patologic de înmulţire a celulelor grase are loc în felul acesta. Pentru că picurăm energie într-un metabolism, fără să o cheltuim“, descrie întregul mecanism dr. Simona Tivadar, medic primar de diabet, nutriţie şi boli metabolice, autoarea volumului „Medicină, nutriţie şi bună dispoziţie“.

Potrivit specialistei, nu există alimente bune sau rele. „Ce înseamnă bun? Cum îl definim? E bun şi pentru gravide, şi pentru soldaţi în termen, şi pentru babe? Ce contează e proporţia în care le mănânci, momentul zilei şi ce activitate fizică faci după“, punctează dr. Tivadar. Una dintre cauzele importante ale obezităţii sunt sucurile de fructe, o uriaşă şi ignorată sursă de zaharuri. „Ele înseamnă zahăr picurat încontinuu într-un metabolism care nu are ce să facă cu el şi îl va stoca sub formă de grăsime. Ba, mai mult decât atât, comanda către corp e similară situaţiei în care poştaşul ar veni la dumneavoastră în fiecare zi, cu o sacoşă de bani. Ce aţi face? V-aţi deschide conturi, v-aţi cumpăra seifuri. Şi organismul face acelaşi lucru: când vine energie de care nu are nevoie dă comandă de înmulţire a celulelor grase. Acesta e un proces patologic. Nu-i voie să se înmulţească celulele grase după o vârstă. Trebuie să rămână identice ca număr şi să crească – când ne îngrăşăm – în umplere. În funcţie de ceea ce mâncăm noi şi cât efort fizic facem.“

Potrivit dr. Tivadar, fructele ar trebui mâncate, nu băute. „Un fresh de portocale – adică 220 de mililitri se obţine cam din 4-5 fructe. Portocalele au 8% zaharuri sau carbohidraţi. Adică 40 de grame de carbohidraţi sau glucide, echivalent cu patru felii de franzelă. Fructele stau în stomac cel puţin 1,5 ore, şi stimulează diferit secreţia de insulină din pancreas, în timp ce freshul pleacă din stomac în 30 de minute, zaharurile se absorb repede şi mulg pancreasul de insulină“.

Dacă nu ardem, depunem

După ce mâncăm, există două căi: să arzi sau să depui, insistă dr. Tivadar. „A treia cale nu există. Ai mâncat, fie te îngraşi şi-ţi asumi, fie, dacă nu, înseamnă că ai ars prin activitatea ta fizică. Metabolismul bazal consumă puţin, suntem foarte adaptaţi să consumăm puţin, deci trebuie să faci un fel de activitate fizică. E adevărat, şi creierul este un mare consumator de glucoză, numai că, din păcate, are doar un kilogram, şi nu toată lumea foloseşte, din păcate, tot kilogramul acela, şi atunci apar diferenţe destul de mari. Deci, tot pe muşchi trebuie să ne bazăm, oricât nu ne convine acest lucru.“

Pentru ardere avem la dispoziţie un interval scurt de timp. „De exemplu, pentru zaharurile cu absorbţie rapidă din dulciuri, din zahăr, din fructe – cam o oră şi jumătate, iar pentru cele cu absorbţie lentă din pâine, orez, cartofi, paste – cam patru ore. Acesta e tot secretul nutriţiei. Nu există niciun fel de breaking news din acest punct de vedere“, conchide dr. Tivadar.

Analize care confirmă diagnosticul

Diagnosticul de diabet se pune, în trei sferturi din cazuri, în urma efectuării testului glicemiei matinale, bazale, efectuată pe nemâncate. „De la 100 şi până la 125 de miligrame pe decilitru vorbim de o alterare a glicemiei bazale, ceea ce s-ar putea traduce ca prediabet, iar dacă este peste 126 este diabet. Dar analiza trebuie repetată. Trebuie să ai două valori“, explică prof. dr. Cristian Serafinceanu. În cazul unei glicemii suspecte, se poate face un test de toleranţă la glucoză. Se bea o cantitate de sirop de glucoză şi se face glicemia după 2 ore. „Şi există şi posibilitatea analizei hemoglobinei glicozilate şi care are, de asemenea, valoare diagnostică. Două din aceste trei analize pun diagnosticul.“

Semne care anunţă instalarea bolii

Între debutul bolii şi diagnosticarea ei trec între 5 şi 10 ani, cel puţin, atrag atenţia medicii diabetologi. Aceasta pentru că, la noi, nu există o investigare activă, astfel că diagnosticul se pune întâmplător, cu ocazia analizelor făcute la angajare, la căsătorie sau chiar la apariţia complicaţiilor grave de tipul infarctului de miocard sau a atacului vascular-cerebral. Potrivit prof. dr. Cristian Serafinceanu ar fi util un program de screening care să vizeze cel puţin jumătate din populaţia adultă a României.

Cu toate acestea, anumite semne ar trebui să ne dea de gândit pentru că ele ar putea anunţa prezenţa unui diabet. Astfel setea excesivă sau nevoia frecventă de a urina pot fi un semn al prezenţei excesului de zahăr în sânge. Acesta pune presiune pe rinichi, care încearcă să scape de glucoza suplimentară prin urină.

Creşterea poftei de mâncare poate fi un alt semn de diabet. Acest lucru se întâmplă deoarece insulina, şi aşa produsă în cantităţi insuficiente, nu este utilizată corect. Dacă glucoza produsă de ficat nu poate fi descompusă de insulină şi deci folosită drept combustibil de celule, apar stările de oboseală nejustificate şi somnolenţa din timpul zilei. Pielea uscată şi senzaţia de mâncărime, rănile care se vindecă greu, senzaţia de amorţeală şi infecţiile frecvente pot fi alte semne ale diabetului, la fel ca vederea înceţoşată.

Medicament nou pentru tratamentul diabetului zaharat

Recent, pe piaţa din România a apărut prima combinaţie a două clase de medicamente antidiabetice destinată pacienţilor cu diabet zaharat de tip 2 care nu reuşesc să-şi controleze glicemia cu terapiile curente. Medicamentul este de mărimea unui stilou, se numeşte Suliqua este o combinaţie titrabilă cu raport fix de insulină glargin 100 unităţi/mililitru şi lixisenatidă, un agonist al receptorilor GLP-1.

Prof. dr. Nicolae Hâncu, membru de onoare al Academiei Române şi preşedinte de onoare al Federaţiei Române de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice, a calificat medicamentul drept unul revoluţionar, capabil să controleze atât glicemia bazală – adică cea dinainte de masă, cât şi pe cea de după masă. Până acum, a spus universitarul, un bolnav de diabet trebuia să-şi facă patru injecţii pe zi cu două tipuri de insulină, plus testele de glicemie, iar acum, prin administrarea noului medicament, aceste teste sunt eliminate şi se face doar o injecţie pe zi, fără efecte secundare. Medicii diabetologi speră ca, prin accesul la noul medicament, complianţa pacienţilor la tratament să crească, prevenind în acest fel complicaţiile date de boală şi îmbunătăţind sensibil calitatea vieţii.

Administrarea noului medicament este sigură şi din punct de vedere cardiovascular, au afirmat medici prezenţi la lansare. În noiembrie 2016, Suliqua a fost aprobat de Administraţia Statelor Unite pentru Alimente şi Medicamente - FDA, în aceeaşi lună primind avizul pozitiv din partea Comitetului pentru Produse Medicamentoase pentru Uz Uman - CHMP - al Agenţiei Europene a Medicamentului - EMA.

În februarie 2017, medicamentul a primit autorizaţia de punere pe piaţă în Europa, valabilă în toate cele 28 de state membre ale Uniunii Europene, precum şi în Islanda, Liechtenstein şi Norvegia.

Deserturi pentru diabetici

Deşi dulciurile sunt, în general, interzise sau permise cu limite persoanelor diabetice sau cu risc de diabet, e bine de ştiut că există şi deserturi sigure, cum ar fi cele cu îndulcitori naturali de tip stevia.