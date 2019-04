Când şi cui se recomandă intervenţia, care este cel mai potrivit moment pentru a o face, despre posibile complicaţii ale operaţiei am stat de vorbă cu dr. Andreas Vythoulkas, medic specialist obstetrică-ginecologie, cu supraspecializare în infertilitate.

Când se recomandă scoaterea uterului

Histerectomia reprezintă intervenţia de scoatere totală sau parţială a uterului. Este recomandată în cazul diagnosticelor de cancer uterin sau de col, dar poate fi făcută şi atunci când pacienta are fibroame uterine, dacă acestea atrag după sine sângerări importante ce nu pot fi ţinute sub control, dacă are endometrioză care nu a cedat la tratamentul medicamentos sau cancer de ovare.

Histerectomia totală implică scoatrea uterului împreună cu colul uterin din cavitatea abdominală. Histerectomia parţială implică menţinerea colului uterin şi scoaterea doar a corpului uterin. Aceasta poate fi asociată cu anexectomia, adică intervenţia prin care se înlătură trompele uterine şi ovarele.

Atunci când diagnosticul pentru care a fost recomandată histerectomia a fost cancer uterin, ovarele vor fi înlăturate şi ele pentru ca hormonii secretaţi de acestea să nu stimuleze creştererea şi dezvoltarea tumorii. Procedura chirurgicală poate fi efectuată printr-o incizie clasică abdominală, pe cale vaginală, laparoscopic, sau printr-o combinaţie între ele, laparoscopic şi vaginal.

