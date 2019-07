Beneficiile semintelor de in

Tenul va avea o strălucire aparte în urma consumului regulat de seminţe de in. De asemenea, seminţele de in pot fi folosite şi sub formă de mască de faţă pentru că sunt un exfoliat foarte eficient şi benefic, mai ales în cazul persoanelor care suferă de acnee.

Seminţele de in conţin şi acizi graşi omega 3. Aşadar, seminţele de in nu ar trebui să lipsească din nicio cură de slăbire, pentru că aceşti acizi înlătură pofta de mâncare şi, în acelaşi timp, ajută la arderea caloriilor.

Benefiile semintelor de in pe clicksanatate.ro.

