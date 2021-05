Însă, în ziua de azi, oamenii dorm acum mai puţin decât în trecut, iar calitatea somnului a scăzut, de asemenea. Am discutat cu dr. Ioan Bulescu, medic Specialist ORL cu competenţe în somnologie, despre importanţa odihnei de calitate şi despre factorii care ne sabotează somnul.

Thrive Global: Cum aţi devenit pasionat de domeniul Somnologiei?

Ioan Bulescu: Încă din timpul rezidenţiatului în ORL am fost fascinat de mecanismele anatomice şi fiziopatologice ale tulburărilor respiratorii în somn. Totodată, pregătirea de anatomist m-a făcut să fiu curios atât de mecanismele neuro-anatomice ale somnului cât şi de modificările anatomice de la nivelul gâtului care predispun la aceste patologii. Consider că practica în Somnologie mi-a oferit o perspectivă nouă asupra unor simptome de care se plângeau pacienţii de multe ori (sforăit, somnolenţă diurnă, etc.).

TG: Care sunt cele mai frecvente probleme cu care se confruntă oamenii pe care îi întâlniţi în cabinet?

IB: Datorită practicii mele, majoritatea pacienţilor care mi se adresează au probleme de respiraţie în somn. De cele mai multe ori pacienţii care intră în cabinetul meu cu astfel de probleme se plâng de sforăit, însă în urma consulturilor şi investigaţiilor suplimentare descopăr mulţi pacienţi care suferă de un sindrom de apnee în somn. Sindromul de apnee în somn e o patologie caracterizată prin opriri repetate ale respiraţiei în timpul somnului, asociate cu sforăit şi somnolenţă în timpul zilei. Pacienţii cu apnee în somn nu se odihnesc suficient deoarece opririle respiraţiei vin la pachet cu treziri ale creierului, astfel încât acesta nu reuşeşte să îşi urmeze ciclurile normale de somn şi astfel, nu se odihneşte.

TG: Ce efecte are privarea de somn, atât pe termen scurt, cât şi pe termen lung?

