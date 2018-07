De ce e nevoie să dormim?

Una dintre aceste faze este somnul profund, în care se produce eliberarea hormonului de creştere, potrivit elpais.com. Acest hormon de creştere nu doar că ne face mai înalţi, ci este şi un declanşator într-o serie de procese indispensabile vieţii.

Pentru început, se produce o mai bună absorbţie a aminoacizilor, care sunt nişte molecule implicate în toate procesele biologice şi a căror intervenţie este esenţială pentru funcţionarea corectă a organismului, atât la oameni, cât şi la celelalte fiinţe vii.

De asemenea, hormonul de creştere declanşează ceea ce oamenii de ştiinţă numesc sinteza proteinelor care se produce în corp, substanţe care sunt extrem de importante şi în a căror compoziţie intră şi aminoacizii. În plus, odată cu sporirea aportului acestui hormon se produce şi o creştere a producţiei de globule roşii din sânge.

Somnul şi sistemele corpului

Când lumina solară începe să scadă – perioadă care pentru majoritatea oamenilor coincide cu mersul la culcare – se produce de asemenea un alt hormon, melatonina. Producţia de melatonină este relaţionată cu un alt homon – serotonina, în sensul în care atunci când cantitatea de melatonină scade, creşte serotonina, proces care precede deşteptarea. Serotonina este un hormon implicat în bunăstarea noastră emoţională. Somnul este legat în mod egal şi de sănătatea noastră psihică.

În general, întregul sistem endocrin care reglează nivelul hormonal este determinat de ciclul lumină/întuneric şi acesta, la rândul său, cu orele noastre de somn şi stare de veghe. Alte substanţe care gestionează sistemul sunt hormonii care reglează tensiunea arterială, determină menstruaţia sau eliberarea de insulină, iar acestea depind de somn şi de calitatea lui.



Un somn de calitate este atunci când se produce această alternanţă între perioadele de somn profund cu perioadele de somn lejer – REM, atunci când se produc visele – pe parcursul a opt ore în total, mai mult sau mai puţin.

Somnul de bună calitate are influenţă asupra tuturor sistemelor corpului. De exemplu, asupra creierului. În timpul somnului, creierul înmagazinează amintirile importante şi le elimină pe celelalte. Totodată, are loc o creştere a numărului de celule numite oligodendrocite care formează mielina, stratul care înfăşoară axonii. Această mielină funcţionează ca un izolant asigurând transmiterea semnalelor electrice între neuroni.

Un alt sistem care are nevoie de somn pentru a funcţiona este cel imunitar, care ne apără de agresorii veniţi din exterior sub forma microorganismelor ce produc îmbolnăviri. Nu ştim exact cum se întâmplă acest lucru, dar ce ştiem este că acele persoane care au un somn de bună calitate au şi o mai bună imunitate şi sunt mai bine pregătiţi să facă faţă infecţiilor. Somnul are şi o funcţie reparatorie, fapt care ne face să ne trezim în fiecare dimineaţă odihniţi.