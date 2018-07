Unt sau margarină: pe care să incluzi în alimentaţia ta

Studiile sunt cele care pot da un răspuns cel mai aproape de adevăr. Pe vremuri, oamenii consumau unt proaspăt, preparat din lapte nepasteurizat. Cel mai sănătos unt era considerat cel de capră, animalul care nu face cancer.

Ce spun specialiştii

De-a lungul vremii, o serie de studii au tot încercat să prevină populaţia cu privire la pericolele consumului de unt sau de margarină. Un studiu recent despre cât de bune sunt grăsimile saturate, găsite şi în unt, a fost făcut de Journal of the American College of Cardiology. Acest studiu, care vizează şi consumul de unt poate da anumite răspunsuri.

Studiul a fost efectuat pe o durată de trei decenii în care participanţii, 85 de mii de femei şi 43 de mii de bărbaţi, au fost evaluaţi la fiecare patru ani pentru a vedea cum s-au schimbat obişnuinţele alimentare şi bolile apărute în urma acestora. Toţi participanţii la studiu erau sănătoşi atunci când au început.

Rezultatele studiului au arătat că atunci când participanţii au înlocuit 5% din grăsimile saturate cu grăsimi polinesaturate, precum cele din nuci, riscul de a dezvolta boli de inimă a scăzut cu 25%. Iar atunci când au înlocuit tot 5% din grăsimile saturate cu grăsimi mononesaturate, găsite în nuci sau ulei de măsline, riscul scădea cu 15%.

Ce să alegi – unt sau margarină?

Pe scurt, ceea ce oamenii de ştiinţă de la Harvard au descoperit este faptul că tot ceea ce mănânci, în loc de grăsimi saturate, care se găsesc în lapte, brânză, carne şi unt, contează la fel de mult pentru inima ta ca şi cantitatea de grăsimi saturate din dieta ta obişnuită. Aşadar, sănătatea depinde de alimentaţia de zi cu zi şi de echilibrul pe care un om trebuie să îl menţină pentru a evita îmbolnăvirea.