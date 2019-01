Un piept de pui are între 30 şi 35 de grame de proteine. De câte proteine avem nevoie în fiecare zi

Proteinele sunt necesare omului pentru a putea trăi. Mai bine spus – aminoacizii din care sunt ele construite. Sunt cunoscuţi 23 de aminoacizi, dintre care 8 sunt consideraţi esenţiali. Aceştia opt nu pot fi fabricaţi în organism, astfel că trebuie obţinuţi prin alimentaţie.

Spre deosebire de substanţe nutritive,organsimul uman nu poate stoca aminoacizi pentru o folosire ulterioară, astfel că este necesar să-i introducem în organism în fiecare zi prin alimentaţie.

În mod normal, necesarul mediu de proteine este cam de 45 de grame în fiecare zi, adică 15 grame la masă. Nu este nevoie să mâncăm multă carne pentru a obţine această cantitate. O porţie de piept de pui de 100 de grame conţine cam 30-35 de grame de proteine, o cană cu iaurt conţine 12 grame, iar o cană cu lapte de 2% grăsime şi doi biscuiţi din făină de grâu, oferă un aport de 14 grame.

Proteine complete şi incomplete

Există două tipuri de proteine: complete şi incomplete. Cele complete asigură un echilibru adecvat pentru cei opt aminoacizi necesari care construiesc ţesuturile şi care se găsesc în alimentele de origine animală: carne, fructe de mare, ouă, lapte, brânză.

Proteinelor incomplete le lipsesc anumiţi aminoacizi esenţiali şi nu sunt folosite eficient atunci când sunt mâncate singure. Se găsesc în nuci, seminţe, mazăre, cereale, fasole. Când sunt combinate cu cantităţi mici de proteine de origine animală acestea devin complete.

„Proteinele nu îngraşă“

Cât priveşte dietele de slăbire bazate pe un consum mare de proteine, este o iluzie că duc la pierderea în greutate. Nu vom slăbi eliminând pâinea din alimentaţi şi mâncând, în schimb, porţii mari de friptură. Pur şi simplu pentru faptul că un gram de proteină are patru calorii; un gram de carbohidraţi are tot patru calorii, în timp ce un gram de grăsime are nouă calorii. Prin urmare, proteinele şi carbohidraţii au acelaşi număr de calorii per gram.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: