Top diete 2020. La coada clasamentului se află cele care promit o scădere rapidă în greutate

Pentru al treilea an consecutiv, în topul regimurilor alimentare se plasează dieta mediteraneană, potrivit CNN. Un astfel de regim alimentar este şi gustos, şi prietenos, variat, sustenabil pe termen lung şi nu este riscant pentru sănătate, a explicat dr. David Katz, director la Yale University Prevention Research Center, şi unul dintre cei 25 de „judecători“ care au dat verdictul.

„Nu este o surpriză că dieta mediteraneană rămâne numărul 1“, a comentat nutriţionista Lisa Drayer pentru CNN. „Este uşor de urmat şi se încadrează într-un stil de viaţă sănătos“.

Dieta mediteraneană, bazată pe legume, fructe, peşte, nuci şi seminţe, s-a plasat totodată şi pe locul 1 în topul celor mai bune diete în diabet, cea mai uşoară dietă de urmat şi cea mai bună dietă pe bază de plante.

Acest regim alimentar este asociat cu sănătatea oaselor, a inimii, cu un risc mic de demenţă şi cancer de sân, precum şi cu reducerea riscului de diabet şi a hipertensiunii arteriale.

În cadrul acestei diete se consumă mai puţină carne roşie, zahăr şi grăsimi saturate şi mai mulţi acizi graşi omega-3 proveniţi din peşte şi ulei de măsline. Vinul roşu poate fi consumat cu moderaţie, în timpul meselor, de persoanele sănătoase.

Diete cu rezultate pe termen lung

Pe următoarele locuri s-au plasat regimurile alimentare DASH, flexitarian şi Weight Watchers. Dietele s-au plasat în top şi în anii trecuţi.

„Ne interesează acele tipuri de diete care oferă rezultate viabile - şi nu acelea fade, care sunt astăzi aici şi mâine au dispărut“, a declarat Angela Haupt, editorul de sănătate de la U.S. News & World Report.

Dieta DASH este adesea recomandată pentru scăderea hipertensiunii arteriale. Premisele ei sunt simple: se consumă mai multe vegetale, fructe şi produse lactate degresate şi se interzic cantităţile mari de grăsimi saturate. Totodată, cantitatea de sare este redusă.

Dieta flexitariană are la bază cerealele integrale, fructele şi legumele, precum şi proteinele din plante. Practic, este un regim vegetarian care permite însă, din când în când, şi cantităţi mici de carne şi peşte.

Dieta MIND - Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay – este o combinaţie între regimul alimentar mediteranean şi DASH care poate fi mai uşor de urmat.

Dieta WW - Weight Watchers – a fost considerată cel mai bun program de slăbit dintre toate cele aflate pe piaţă. Acest program alimentar a fost lansat în SUA, în 2010 şi are la bază faptul că numărul de calorii nu este singurul lucru important al unui aliment. Contează, de asemenea, şi numărul de porteine, carbohidraţi, grăsime, fibre precum şi activitatea pe care o depune organismul pentru arderea acelor calorii. În funcţie de aceste aspect, se acordă alimentelor un număr de puncte, astfel că, la acelaşi număr de calorii, pâinea integral are mai puţine decât cea albă. În funcţie de vârstă, sex, greutate şi înălţime, fiecare persoană are voie să consume un anumit număr de puncte pe zi, având libertatea de a alege singure alimentele. Fructele şi vegetalele crude au 0 puncte, deci pot fi consumate la liber. Excepţie fac vegetalele cu amidon – cartoful – sucul de fructe şi fructele uscate.

O astfel de dietă a fost apreciată ca fiind nu doar sănătoasă, dar şi prietenoasă, în sensul că implică mai puţin stres pentru participanţi.

Regimurile rapide implică efecte „yo-yo“.

Dietele aflate la coada clasamentului sunt cele care promit o scădere rapidă în greutate, fiind considerate cele mai nesănătoase. Printre acestea se numărăr şi HMR – Health Management Resources Program - şi Optavia – Medifast. Aceste regimuri alimentare, presupun mese gata preparate, sunt greu de urmat şi odată abandonate, numărul de kilograme revine consideră experţii. În opinia acestora aceste regimuri fac parte din categoria „yo-yo“.

„Nu sunt bune cu adevărat, ci doar rapide. Multe lucruri rele se pot întâmpla când scazi rapid în greutate“, a justificat Katz, care este şi preşedintele Iniţiativei sănătoase, organizaţie nonprofit axată pe promovarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor. Pierderea rapidă în greutate implică tăieri drastice de nutrienţi sau eliminarea unor întregi grupe de alimente, obiceiuri care nu pot fi menţinute pe termen lung. Şi care nu sunt nici sănătoase.

Potrivit lui Katz nu există formule magice de a scăpa de kilogramele în plus, ci doar atenţie la ceea ce mâncăm şi la cât ne mişcăm.