Suplimentele cu ulei de peşte nu influenţează sănătatea inimii şi a creierului. Care sunt rezultatele unui studiu recent

Cercetarea sistematică a fost efectuată de Cochrane, o reţea independentă de oameni de ştiinţă, profesionişti în medicină, pacienţi, îngrijitori şi persoane interesate de domeniul medical din Marea Britanie.

Ea a coroborat rezultatele a 79 de studii clinice randomizate în care au fost implicate 112.059 de persoane. Cercetările au evaluat efectele asupra inimii sau vaselor de sânge a suplimentării dietei cu acizi graşi omega 3 în comparaţie cu o alimentaţie obişnuită, lipsită de astfel de suplimente, şi una în care aportul de omega 3 era redus, potrivit agenţiei mai sus citate, preluate de agerpres.ro.



Omega 3 este un tip de grăsime sănătoasă şi care se găseşte în cantităţi reduse în alimentele obişnuite. Principalele tipuri de acizi graşi omega 3 sunt acidul alfa linoleic - ALA, acidul eicosapentanoic - EPA şi acidul docohexanoic -DHA. EPA şi DHA, numiţi acizi graşi omega 3 cu lanţ lung, se găsesc în mod natural în peşte gras, cum ar fi somonul, şi în uleiurile de peşte, precum uleiul din ficat de cod.

Efecte puţine sau inexistente

Oamenii de ştiinţă au descoperit că omega 3 cu lanţ lung are un efect insignifiant sau inexistent asupra riscului de deces în urma oricărei probleme de sănătate.

Creşterea aportului de aceşti acizi graşi - inclusiv EPA şi DHA - în principal prin suplimente are un efect insignifiant sau inexistent asupra evenimentelor cardiovasculare, a riscului de deces în urma bolilor coronariene, a accidentului vascular cerebral sau a tulburărilor de ritm cardiac.

„Cele mai credibile studii au demonstrat în mod constant puţine efecte sau niciun efect al acizilor graşi omega 3 cu lanţ lung asupra sănătăţii cardiovasculare. Pe de altă parte, deşi peştele gras este un aliment sănătos, nu reiese clar din numărul mic de studii clinice dacă o creştere a aportului de peşte gras în alimentaţie are rol protector asupra inimilor noastre“, a declarat doctor Lee Hooper de la Universitatea East Anglia, unul dintre autorii principali ai cercetării.

Totuşi, suplimentele cu omega 3 s-au dovedit benefice pentru reducerea nivelului trigliceridelor. Însă, în acest caz a fost observat un efect secundar, respectiv reducerea aşa-numitului colesterol „bun“, HDL, potrivit concluziilor publicate în jurnalul „Cochrane Library“.