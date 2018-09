Seminţele de dovleac sunt bogate în magneziu. Şase tipuri de seminţe care ar trebui adăugate în dietă

Prăjite sau nu, adăugate în salate sau supe, seminţele de dovleac alcătuiesc o gustare grozavă. Acestea sunt bogate în magneziu, un mineral important care îmbunătăţeşte funcţionarea inimii, ajută organismul să aibă energie şi oferă putere muşchilor.

Ascunse în interiorul rodiei, seminţele acesteia sunt sub forma unor mărgele roşii, dulci. Seminţele sunt bogate în vitamina C şi antioxidanţi. O cană cu astfel de seminţe conţine circa 150 de calorii alcătuind o gustare uşoară, potrivit site-ului de ştiri medicale webmd.com. Presărate în salate sau adăugate în cerealele favorite aduc un plus de culoare şi de savoare mâncărurilor.

Terci din quinoa

Dacă sunteţi în căutarea unei surse sănătoase de proteine, seminţele de quinoa pot fi o bună soluţie. Aceste seminţe seamănă cu orezul şi la gust cu pastele, putând fi adăugate în diverse feluri de mâncare, cât şi folosite ca garnitură. Pentru micul dejun, de exemplu, se poate face un terci care să-l înlocuiască pe cel de ovăz, pe lângă proteine, seminţele fiind bogate în fibre şi fier.

Seminţele de in pot fi o bună variantă de acizi graşi omega-3, utilă persoanelor care vor să aibă grijă de inimă, dar a căror dietă în peşte este mai săracă. Pe lângă omega-3, seminţele de in conţin fibre de bună calitate, ajutând şi la scăderea tensiunii arteriale.

Seminţele de floare-soarelui sunt o sursă excelentă de vitamina E şi acizi graşi benefici pentru sănătate, la fel ca şi cele de susan, ajutând la scăderea colesterolului rău. Totodată, sunt bogate în proteine şi fibre.