Prafurile alimentare pe care le consumăm zilnic şi care ne scurtează viaţa. „Ele în sine nu sunt nocive, altfel am avea numai morţi pe stradă”

„Ele în sine nu sunt nocive, altfel am avea numai morţi pe stradă. Cantităţile în care sunt consumate ar putea deschide drumul către problemele de sănătate. Sunt studii serioase, mai ales pe consumul de sare, de la 5 grame pe zi în sus deja exista o asociere mult mai serioasa cu hipertensiunea arterială şi de aici la boli cardiovasculare", a explicat nutriţionistul Şerban Damian, pentru ziare.com. Sarea însă nu trebuie scoasă din alimentaţie, ci doar consumată moderat, fiind importantă în alimentaţie.

Zahărul şi consumul fructelor

Cât despre zaharuri, cantitatea zilnică de energie care ar trebui să provină din cele simple, precum zahărul, este undeva în jur de 5-10%, după cum mai explică nutriţionistul. Această cantitate este adesea depăşită din cauza consumului de dulciuri şi a altor produse care au zahăr adăugat. „Astfel este o cantitate mare de energie care vine rapid şi pe care organismul o înmagazinează dacă nu este consumată, mai ales în condiţiile în care o persoană este sedentară. Pe termen lung, pentru că aici nu înseamnă că vorbim de o săptămână sau de o lună, ci la nivelul lunilor sau anilor, aceasta înmagazinare de energie duce la exces ponderal, la obezitate, iar de aici toate problemele derivate de creşterea în greutate", a mai explicat Şerban.

Zahărul poate fi înlocuit şi cu alte forme de zaharuri, precum fructele care, adaugă nutriţionistul, „au şi fibre şi o curbă de absorbţie mult mai lentă decât a mânca dulciuri rafinate sau sucuri care se absorb foarte repede”. Şerban recomandă consumarea fructelor întregi sau sub formă de smoothie, nu şi sucuri în care stoarcem fructul. „Când storci un fruct, în principiu storci doar apa cu zaharurile şi arunci pulpa, adică toată partea fibroasă”.

Faina albă poate fi înlocuită cu cea integrală

Făina albă îngraşă mai mult decât cea integrală pentru că are în compoziţie aceleaşi zaharuri simple. Dă o cantitate mare de energie organismului pe care acest e nevoit să o înmagazineze sub formă de grăsime, după cum a mai spus nutriţionistul. Acesta spune că nu recomandă în niciun caz lipsa consumului de pâine, dar recomandă consumul celei din făină integrală. Desigur, la recomandare se adaugă şi grija la cantitate, mai ales în funcţie de stilul de viaţă. „Una este să vorbeşti despre o persoană sedentară care are nevoi de carbohidraţi reduse, astfel că şi pâinea trebuie limitată, faţă de o persoană activă, la un sportiv, de exemplu, la care nevoile sunt diferite”, explică Şerban, adăugând că 50-60% din energia noastră trebuie să provină din carbohidraţi din surse diferite.