Este zahărul din fructe mai sănătos?

Raportul dintre fructoză şi glucoză este oarecum similar în fructe , cât şi în zahărul de masă. Cele mai multe fructe conţin în proporţie de 45-50% fructoză – cu câteva variaţii: 65% merele şi perele, 20 % afinele – în timp ce în zahărul de masă raportul este de 50/50, potrivit huffingtonpost.com.

Nicio formă de zahăr nu este mai bună sau mai rea decât cealaltă, însă ele sunt procesate diferit în organism. Fructoza, de exemplu, este descompusă în ficat şi nu provoacă un răspuns vizavi de insulină, în timp ce glucoza este procesată în stomac şi implică o eliberare de insulină în circuitul sanguin pentru a fi complet metabolizată.

Însă, este greşit să tragem concluzia de aici că dacă zahărul este acelaşi în fructe şi prăjituri, acestea pot fi interşanjabile. Nu sunt pentru simplul motiv că fructele oferă în plus o sumă de vitamine,antioxidanţi şi apă, pe când prăjiturile şi deserturile sunt lipsite de valoare nutritivă. Totodată, fructele tind să aibă mai puţin zahăr la acelaşi volum. O jumătate de cană de căpşune are 3,5 grame de zahăr, în timp ce o jumătate de cană de îngheţată de căpşune are 15 grame.

Atenţie la cantităţi!

În plus, fructele conţin şi fibre care încetinesc digestia şi absorbţia glucozei astfel că nu se produc variaţii mari ale glicemiei, cu accidentele de rigoare, ca în cazul în care mâncăm bomboane. Aceasta înseamnă şi că organismul are mai mult timp la dispoziţie pentru a folosi glucoza drept combustibil pentru a produce energie, înainte de a o depozita sub formă de grăsime.

Chiar şi fructele uscate au fibre şi substanţe nutritive. Trebuie să avem însă grijă la fructele uscate cu zahăr adăugat – trebuie să verificăm etichetele nutriţionale - şi nu trebuie să înghiţim o tonă doar pentru că sunt mici. Gândiţi-vă câte bucătţi de stafide pot încăpea într-o mână, comparativ cu boabele de strugure. Ce deducem de aici?

Oricum, de regulă, oamenii nu consumă suficiente fructe, astfel că nu le eliminaţi din dietă doar pentru că vreţi să limitaţi aportul de zahăr. În sine, zahărul nu este toxic. Însă în cantităţi mari, în prăjituri şi fursecuri , este.