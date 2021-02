Cum se prepară pâinea care nu îngraşă, reţeta propusă de creatoarea Psiho-Dietei

„Atât pâinea cât şi ciocolata sunt în topul preferinţelor majorităţii oamenilor. În momentul în care afli că, pentru a slabi, nu mai ai acces la ele, gradul de motivaţie scade considerabil. Şi acest lucru se întâmplă nu pentru că persoana ar avea o problema cu motivaţia, ambiţia şi autocontrolul, ci pentru că glucoza a pus cu adevărat stăpânire atât pe corpul, cât şi pe creierul lor. Şi atât corpul, cât şi creierul o cer incontinuu”, îşi motivează Anca Alungulesei „găselniţa”-minune cu produsele interzise în dietele obişnuite, dar permise în Psiho-Dieta.

Reţetele de preparate delicioase, dar de obicei „interzise”, sunt la îndemana oricărei personae.

„Ceea ce fac eu în Psiho-Dietă se numeşte că nu iţi pun pofta în cui, ci iţi mut cuiul mai jos. Înlocuim faina şi zaharul cu alte ingrediente care să ne conducă la un produs cu acelaşi aspect şi gust, însă prietenos cu silueta. Sunt extrem de gustoase şi oferă saţietate atât corpului, cât şi creierului persoanei care doreşte să slăbească, dar care nu poate renunţa la dulciuri şi la pâine. Pentru că au o cantitate mică de carbohidraţi, sunt sănătoase, dar satisfac papilele gustative, oferă senzaţia de saţietate, iar cu ajutorul lor nu simţi că eşti la dietă, desi slăbeşti”, susţine terapeutul în nutriţie Anca Alungulesei care a creat şi un ghidaj video pentru reţetă să de pâine care nu îngraşă.

„Corpul nostru funcţionează exact ca o maşină, are nevoie de energie, ca să funcţioneze. Însă, de fapt, corpul nostru funcţionează ca o „maşină hibrid” care are potenţialul de a fi alimentată de două surse de combustibil diferite. GLUCOZA şi GRĂSIMI. În dieta “modernă”, carbohidraţii ocupă un procent de 60, uneori chiar 70%. Cu alte cuvinte, alimentaţia majorităţii oamenilor se bazează pe carbohidraţi simpli şi complecşi, adică amidon şi zahăr. Când alimentaţia conţine un procent atât de mare de glucoză, efectele colaterale nu întârzie să apară: obezitate, imunitate scăzută, diabet, sunt doar câteva exemple. Planul alimentar din Psiho-Dietă se bazează pe alimente cu conţinut scăzut de glucide, plin de verdeţuri, legume şi fructe care echilibrează nivelul zahărului din sânge şi fluctuaţiile de energie şi produc un efect antiinflamator asupra organismului, sunt bogate în fibre şi grăsimi sănătoase cu un echilibru la nivelul proteic pentru prevenirea pierderii musculare. Tot ceea ce mâncam în Psiho-Dietă are că scop restabilirea funcţionării GRELINEI (hormonul foamei), dar şi a LEPTINEI (hormonul saţietăţii). Aşadar, ceea ce mâncăm în Psiho-Dieta este gustos, săţios şi arde excesul de grăsime corporală”, consideră Anca Alungulesei, care este şi primul autor roman al unei cărţi despre sucuri naturale, “Sănătate la Pahar.

„În Psiho-Dieta focusul nu este pe farfuria cu mâncare, ci pe mintea şi emoţiile noastre în raport atât cu corpul, cât şi cu mâncarea. Atât timp cât nu înţelegem cu exactitate care este rolul, valoarea şi însemnătatea mâncării din farfurie, putem avea cea mai sănătoasă farfurie din lume, căci rezultatele nu vor fi cele aşteptate. Cu toţii ne-am născut într-o stare naturala de a recunoste senzaţia de nevoie, dar şi de saţietate a corpului. Trebuie doar să ne reactivam aceste simţuri. Doar aşa mâncarea ne este un aliat pentru corp, suflet şi creier şi nu un “duşman”, aşa cum este percepută de persoanele care vor să slăbească.”, subliniază Anca Alungulesei.