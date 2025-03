Șoșoacă, show în direct la Russia Today: „Sunt putinistă, pentru că iubesc Rusia. Nu sunt pregătiți pentru mine”

Eurodeputata Diana Șoșoacă, șefa SOS România, a intrat în direct la postul de televiziune Russia Today, unde a afirmat că „România nu are democrație”. CCR a decis luni, 17 martie, respingerea contestației pe care a depus-o ca urmare neînregistrării candidaturii sale la alegerile prezidențiale din luna mai.

În timpul intervenției sale, moderatoarea postului Russia Today i-a cerut să explice motivele respingerii candidaturii sale în cursa prezidențială. Diana Șoșoacă a declarat că în „România a murit democrația”.

„În primul rând vreau să vă spun că port un costum de doliu, pentru că în România nu avem democrație, democrația este moartă. Așa că acum jelesc… și aștept ca Curtea Constituțională să îmi spună că sunt interzisă din nou, deoarece ei nu sunt pregătiți pentru mine pentru că sunt putinistă, pentru că iubesc Rusia, pentru că am vizitat Ambasada Rusiei, pentru că i-am scris lui Putin, lui Trump, pentru că am scris întregii lumi că România nu are democrație”, a declarat Șoșoacă.

Diana Șoșoacă a fost anterior surprinsă de mai multe ori la evenimente ale Ambasadei Ruse. Ea a mers inclusiv în debutul invaziei din Ucraina să negocieze pacea, deși nu avea un mandat de la instituția pe care o reprezenta la acel moment, Senatul României.

Judecătorii constituționali au respins luni, 17 martie, contestația pe care a depus-o ca urmare neînregistrării candidaturii sale la alegerile prezidențiale din luna mai.

Decizia BEC face referire, în motivare, la hotărârea CCR din 2024 prin care șefei SOS i-a fost interzis să intre în cursa pentru prezidențiale din noiembrie.

„Curtea Constituțională impune o analiză,”cu privire la aspectul referitor la valorificarea în timp a anumitor atitudini/conduite/luări de poziție contrare principiilor si valorilor constituționale" cu o anumită temporalitate raportata la "ciclicitatea alegerilor", în contextul în care actuala procedură electorală se desfășoară în același ciclu electoral demarat in anul 2024.

În concluzie, atât timp cât instanta de contencios constituțional a statuat deja prin Hotărârea nr. 2/2024, raportat la acest ciclu electoral, cu privire la atitudinile, conduitele, luările de poziție ale acestui candidat, constatând că sunt contrare principiilor si valorilor constituționale, Biroului Electoral Central îi revine obligația de a da eficientă aspectelor reținute de Curtea Constituțională", arată Biroul Electoral Central.