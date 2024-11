Legăturile lui Călin Georgescu cu prorușii de la Moldova. Vilele folosite ca sediu de campanie aparțin unei familii cu legături cu Usatîi

Vilele de la Izvorani unde apare Călin Georgescu aparțin unei familii a cărei adresă este în Republica Moldova, în casa unui politician care i-a dat partidul lui Renato Usatîi, controversatul fost primar de la Bălți, arată o nouă investigație.

Constantin Lupu, cel care l-a avut invitat pe Călin Georgescu în ultimul podcast înainte de alegeri, este tatăl lui Andy, 24 ani, președintele partidului LEU și cel care face emisiunea de pe canalul „În Gura Lupului”.

Andy Lupu deține, oficial, cele două vile de la Izvorani, folosite ca sediu de campanie pentru candidatul independent Călin Georgescu. Tatăl lui Andy are dublă cetățenie, iar adresa din Republica Moldova este acasă la fostul vicepremier Nicolae Andronic, arată o investigație publicată de Snoop.ro.

În 2014, Andronic i-a lăsat partidul pe care îl conducea lui Renato Usatîi, controversatul fost primar de la Bălți și om cu afaceri în Rusia.

În 2021, Constantin Lupu a candidat la alegerile parlamentare din R. Moldova din partea unui partid ale cărui liste erau deschise de fosta propunere de premier a alianței Socialiștilor (formată din prorusul Igor Dodon și partidul lui Ilan Șor, oligarh prorus).

Andronic recunoaște relația și faptul că îl găzduiește pe Lupu nu doar cu adresa din buletin, ci și atunci când acesta nu doarme la hotel, în deplasările pe care le face în R. Moldova.

Casele din Izvorani

Cele două case identice de unde Călin Georgescu își duce campania electorală, pe care le numește „sediu de partid”, se află pe strada Complex Olimpic din Izvorani, județul Ilfov.

Ambele proprietăți apar pe numele unui tânăr de 24 de ani, Andy-Constantin Lupu, președintele partidului Lege Educație Unitate (LEU), înființat în 23 mai 2022.

Acesta a făcut parte din AUR, însă a plecat alături de celălalt membru al partidului, Cosmin Marian Matache, pentru că „AUR nu ne mai reprezintă”, declara cel din urmă pentru publicația citată.

Cei doi au fondat astfel partidul LEU, care nu se află pe listele de la alegerile parlamentare din 1 decembrie.

Călin Georgescu, invitatul lui Andy Lupu

Andy Constantin Lupu are un canal de Youtube care se numește „În Gura Lupului”, cu 10 mii de abonați.

Călin Georgescu a fost invitat ultima oară la acest podcast chiar cu 3 zile înaintea alegerilor, discuția fiind moderată de tatăl Constantin Lupu. Ambii sunt o prezență constantă în cadrul emisiunii online.

Legătura cu Republica Moldova

Constantin Lupu a obținut cetățenia Republicii Moldova în 2014; deține buletin de identitate eliberat de autoritățile de la Chișinău în iulie același an. Are viza de domiciliu și locuiește la Chișinău într-o casă amplasată pe strada Spartacus din sectorul Râșcani al capitalei. Imobilul are 379 de metri pătrați și aparține, în acte, lui Nicolae Andronic, om politic de la Chișinău, activ în anii ’90.

Nicolae Andronic este considerat, în Republica Moldova, un politician neutru, care nu a avut poziționări clare privind politica externă. A provenit din business și era considerat, în perioada primului președinte al țării, Mircea Snegur, omul care-i coordona activitatea. A fost semnatar al Declarației de independență și deputat în primul Parlament al R. Moldova (1990-1994), precum și vicepreședinte al Parlamentului R. Moldova în anul 1994. A activat în Parlament până în 1998. Ulterior a deținut funcția de viceprim-ministru în Guvernul Ciubuc, apoi între 1999 și 2000 și cea de prim viceprim-ministru în Guvernul Sturza.

În 2014, Andronic i-a cedat partidul controversatului politician și om de afaceri Renato Usatîi, iar în 2015, partidul și-a schimbat denumirea, devenind „Partidul Nostru”.

Usatîi este un politician populist din R. Moldova care a candidat inclusiv la alegerile prezidențiale din R. Moldova din octombrie 2024 și s-a clasat pe locul trei, după ce a obținut 13,79% din voturi, fiind depășit de Maia Sandu și Alexandr Stoianoglo. În turul doi, Usatîi nu a susținut direct niciun candidat.

Tot în 2021, puțin mai devreme, în luna februarie, Mariana Durleșteanu fusese desemnată la funcția de premier de către majoritatea parlamentară constituită atunci din Partidul Socialiștilor din R. Moldova condus de pro-rusul Igor Dodon și Partidul Șor, fondat de oligarhul prorus Ilan Șor, cel care în 2024 s-a stabilit la Moscova, fiind portavocea Rusiei în politica de la Chișinău.

De asemenea, în același an, Constantin Lupu a candidat din partea Partidului Legii și Dreptății la funcția de deputat în Parlamentul R. Moldova, fiind pe locul șase în lista electorală. Partidul fusese fondat de un general din R. Moldova, Nicolae Alexei, fost deputat în Parlamentul de la Chișinău pe listele Partidului Popular Creștin Democrat, condus atunci de Iurie Roșca, un fost politician care promova anterior Unirea R. Moldova cu România, dar care a votat, în 2005, pentru candidatura comunistului Voronin la funcția de președinte.

În 2015, Roșca îl lăuda public pe Călin Georgescu, despre care spunea că este „o gură de aer într-o lume aspirituală”. În ultimii ani, Roșca a răspândit falsuri și teorii conspiraționiste, inclusiv despre Covid-19, în stilul retoricii lui Călin Georgescu.