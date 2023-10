Firma de armament a lui Ion Bazac, fost ministru al Sănătății, posibile legături cu Rusia

Firma Inox SA, care aparține fostului ministru al Sănătății Ion Bazac, axată pe afaceri cu armament, are în acționariat o societate care ar avea legături cu Rusia.

Inox SA, unde acționari sunt Ion Bazac (fost ministru al Sănătății, 17%), Șerban Andrei Buduleci (10%, fost candidat la parlamentare pe listele AUR și fost membru PRU) și firmele Ginerva Entreprises LTD ( 8%, Cipru) și Alguns Eood (31%, Bulgaria, producător de armament), are ca principal obiect de activitate fabricarea armamentului și muniției.

Unul dintre acționari, firma Ginerva Entreprises LTD, înființată în Cipru, este administrată, potrivit datelor consultate de Adevărul pe site-ul opencorporates.com, de Romanos Office Services Limited, care, potrivit gandul.ro, ar fi controlată de Russia Partners, societate condusă de omul de afaceri rus Roman Simonov.

Cu firma Romanos Office Services Limited, înființată în 1982, are legături inclusiv societatea Forza Rossa Holding Limited, deținută de soția lui Ionuț Bazac, Camelia Bazac, șefa Ferrari România.

Mai exact, firma Forza Rossa Holding Limited, înființată în Cipru în 2010, este administrată de Romanos Office service Ltd. Totodată, în administrarea tuturor celor trei firme - Romanos Office service Ltd, Forza Rossa Limited și Ginerva Entreprises LTD - apare omul de afaceri Zinon Zinonos. Astfel, indirect, afaceristul cipriot este unul dintre cei implicați în gestionarea firmei Inox.

De altfel, într-un articol din 2014, în care detalia una dintre afacerile prin care Moscova încerca să își piardă urma, The New York Times menționa Ciprul drept paradis offshore, unde sunt înființate firme pentru a fi ascunși proprietarii reali. În articol era citată Agathi Zinonos, mama lui Zinon Zinonos. La adresa femeii figura o societate cu afaceri în întreaga lume, iar aceasta menționa că nu știa nimic despre firmă, însă primește regulat acte din Rusia, Bulgaria, România și alte state, documentele fiind adresate fiului ei. Bărbatul este menționat în articol ca având o firmă de avocatură în Nicosia care s-ar ocupa cu înființarea de astfel de societăți.

Cine e Roman Simonov

Potrivit surselor Gândul.ro, în spatele Romanos Office Service Ltd, este Russia Partners Investments SRL, specializată în zona de tehnologie și comunicații, al cărei director general este omul de afaceri Roman Simonov.

Sursa citată menționa că Russia Partners are birouri la Moscova, Samara și Kiev și este deținută acum de Siguler Guff & Company (pe piață din 1991), o firmă de investiții de capital privat multistrategic, unde este director tot Roman Simonov. Cu sediul la New York, Siguler Guff & Company are peste 16 miliarde de dolari în administrare și birouri în Boston, Londra, Mumbai, São Paulo, Shanghai, Tokyo, Seul, Hong Kong, Houston (Texas) și West Palm Beach (Florida).

Stiripesurse.ro relata că Russia Partners ar fi fost controlată, înaintea destrămării URSS, de serviciul secret intern al Rusiei - KGB, actualul FSB.

Potrivit informațiilor publice, Roman Simonov este director general al Russia Partners și se ocupă de zona de Tehnologie, Media și Telecomunicații a firmei. S-a alăturat societății în 2010, anterior având funcția de director general la Delta Private Equity Partners. Timp de 10 ani a lucrat la Intel (companie americană), unde a avut mai multe funcții. A absolvit Universitatea de Inginerie Civilă din Moscova și deține un master în finanțe la universitatea americană Weatherhead School of Management.

Cine e Ion Bazac

Ion Bazac a fost ministru al Sănătății în primul Guvern Boc, în intervalul decembrie 2008-octombrie 2009, și este cunoscut ca fiind un apropiat al secretarului general adjunct al NATO, Mircea Geoană, presa relatând de-a lungul timpului despre vacanțele petrecute împreună.

Firma pe care Ion Bazac o deține, Inox SA, a avut, în anul 2022, o cifră de afaceri de 6,618,520 RON și aproximativ 35 de angajați. Potrivit informațiilor de la Oficiul Național al Registrului Comerțului, INOX SA are un capital social subscris de 16.020.457, 5 RON, din care valoarea participării străine este de 9.121.732,5 RON (respectiv 1.842.351 euro).

În anul 2015, firma Inox SA a primit de la Ministerul Apărării Naționale atestarea NATO de agent economic, iar de la 1 august 2023 societatea poate efectua operațiuni cu produse militare obținând certificatul necesar în acest sens de la Departamentul pentru Controlul Exporturilor (MAE), valabil până la 31 iulie 2024.

Soția lui, Camelia Bazac, deține firma Forza Rossa, reprezentantul Ferrari în România, afacerea fiind una de succes.