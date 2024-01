Cu mandatele pe masă. Ciolacu: Îşi dă demisia domnul Nicolae Ciucă dacă nu va fi pe primul loc?

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a punctat că lupta electorală de anul acesta trebuie dusă cu mandatele pe masă. Premierul a arătat că este singurul care a arătat disponibilitate în acest sens în cazul pierderii alegerilor, provându-i și pe ceilalți lideri de partid să își pună mandatul pe masă.

„Singurul lucru pe care mi l-am asumat este că PSD va fi pe primul loc. Mai mult, mi-am asumat că, dacă nu este pe primul loc, voi pleca din funcţia de preşedinte al partidului. Îi aştept şi pe competitorii mei să facă acelaşi lucru. Nu e corect aşa? Că văd că eu greşesc când spun că bărbăteşte în politică, când pierzi alegerile, faci un pas înapoi sau în lateral, depinde cum îţi permite partidul”, a spus Marcel Ciolacu în urma ședinței conducerii PSD.

„Aştept şi eu. Am înţeles că domnul Simion a spus că va fi pe primul loc. Bun, dacă nu va fi pe primul loc, îşi dă demisia, cum face Marcel Ciolacu? Am înţeles că PNL va fi pe primul loc. Îşi dă demisia domnul Nicolae Ciucă dacă nu va fi pe primul loc? Am înţeles ca domnul Drulă cu Forţa de Dreapta vor fi pe primul loc. Domnul Drulă, cu domnul Orban şi cu domnul Tomac îşi vor da demisia dacă nu sunt pe primul loc? Ori suntem bărbaţi şi oameni politici asumaţi şi curajoşi şi ieşim în faţa românilor să ne asumăm lucruri, ori căutăm să comentăm vorbele celorlalţi. Eu cred că aşa este o abordare corectă, bărbătească în politică, asumată. Eu m-am asumat că PSD-ul va fi pe primul loc, aştept şi pe ceilalţi competitori să-şi asume acest lucru”, a mai afirmat șeful social-democraților.

Chestionat dacă PSD va cere să dea candidatul la prezidenţiale în cazul unui tandem , Marcel Ciolacu a răspuns că momentan nu există acest scenariu.

În același timp, șeful PSD, Marcel Ciolacu, a precizat că nu a fost luată nicio decizie în interiorul partidului privind comasarea alegerilor, iar o hotărâre trebuie luată în Coaliţie.

Decizia PSD vine în condițiile în care PNL a hotărât mandatarea conducerii partidului pentru purtarea discuțiilor cu privire la o soluție de comasare a alegerilor.