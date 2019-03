VIDEO O creatură marină ciudată a eşuat pe o plajă din California

Un peşte obişnuit cu apele Australiei şi cele ale Noii Zeelande a eşuat tocmai pe o plajă a rezervaţiei naturale Coal Oil Point, în California.

Apariţia acestui peşte în emisfera nordică a stârnit interesul oamenilor de ştiinţă.

Biologul Thomas Truner s-a grăbit să-l fotografieze şi a publicat imaginile pe site-ul iNaturalist.

Când l-a văzut, cercetătoarea Marianne Nyegaard a rămas uimită.

„Nu-mi venea să cred. Aproape că am căzut de pe scaun“, a declarat pentru CNN Nyegaard, o cercetătoare marină care a descoperit această specie în 2014.

Este vorba de un exemplar de mola tecta, o varietate de peşte-lună, precizează BBC News.

„Este cel mai neobişnuit peşte pe care l-aţi văzut vreodată. Nu are coadă. Toţi dinţii săi sunt contopiţi, aşa că nu are niciun dinte. Are doar o deschizătură mare şi rotundă care ţine loc de gură“, îl descrie Thomas Turner, profesor asociat în Departamentul de Ecologie, Evoluţie şi Biologie Marină de la Universitatea din California.

Oamenii de ştiinţă încearcă să afle cum ar fi putut ajunge acest exemplar de mola tecta atât de departe de habitatul său natural.

Peştii mola tecta sunt mai mari şi mai netezi decât alte specii de peşte-lună. Pot cântări până la 2 tone, notează BBC News.

