Unui elan din Colorado i-a fost îndepărtată o anvelopă pe care o avea blocată la gât de doi ani. Animalul a trebuit să fie tranchilizat VIDEO

Elanul, în vârstă de aproximativ 4 ani şi jumătate şi cântăreşte peste 270 de kilograme, a trebuit momit la distanţă de turma sa de aproximativ 40 de animale şi tranchilizat pentru a i se scoate anvelopa din jurul gâtului. A fost a patra încercare de acest fel, au anunţat Dawson Swanson şi Scott Murdoch, doi specialişti în faună sălbatică.

Cei doi specialişti au observat prima dată elanul cu anvelopa blocată în jurul gâtului în luna iulie 2019. Ei au estimat că anvelopa şi coarnele cântăreau în jur de 16 kilograme.

Murdoch a precizat că ar fi preferat să îndepărteze anvelopa fără a fi nevoie să taie coarnele elanului, cu rol important în sezonul de împerechere, însă acest lucru nu a fost posibil. Sub anvelopă se afla o mică rană, iar blana animalului lipsea în anumite zone, a spus el.

Autoritatea pentru Parcuri şi Faună Sălbatică din Colorado a indicat că anvelopa a ajuns în jurul gâtului elanului când acesta era mai tânăr şi nu avea coarne, sau în timpul iernii, când masculii îşi schimbă coarnele.

