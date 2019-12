Mărturii cutremurătoare ale unui pilot voluntar care a salvat turişti din erupţia vulcanului din Noua Zeelandă: Îi ridicam şi pielea ne rămânea în mâini

Pilotul unui elicopter comercial a condus o echipă care a salvat 12 victime din erupţia vulcanului de pe Insula Albă, din Noua Zeelandă. Acesta a povestit pentru The Guardian cum a crezut că este ultima lor speranţă de supravieţuire.

Fără a fi siguri dacă serviciile de urgenţă vor ajunge pe insula din Golful Plenty din Noua Zeelandă din motive de siguranţă,, salvatorii voluntari au transportat victimele în elicoptere şi au zburat pe continent.

„Am coborât în ​​crater, până la 60 metri. Oamenii i-am reperat încă de când eram în aer. Erau la pământ. Am căutat un loc unde puteam ateriza fără pericole. Praful este foarte acid şi afectează motoarele. Am aterizat în centrul insulei. Era cenuşă, dar nu constata o problemă pentru noi. Am găsit oameni morţi, răniţi, dar şi în viaţă, dar în diferite stări de inconştienţă", a spus Mark Law, un şef al companiei de turism care a zburat către vulcan şi a petrecut o oră chiar în epicentrul erupţiei.

Şase persoane au fost confirmate moarte în dezastru, iar alte opt sunt presupuse că au murit pe insulă. Douăzeci şi şapte dintre cele 31 de persoane aduse la spital au suferit arsuri mai mari de 30% pe suprafaţa corpului şi au fost aşteptate mai multe decese în rândul răniţilor. A fost deschisă o anchetă a poliţiei.

Pilotul care operează două elicoptere AS350 Squirrel a fost alertat când a văzut fum care se ridica din insulă la aproximativ 48 km în larg. „M-am gândit, asta nu arată bine şi am vorbit cu unul dintre piloţii mei”, a spus el.

”Am simţit că trecem prin pulbere de talc”, a spus el. „A fost foarte greu să respirăm. Aş prefera să încalc câteva reguli şi să salvez nişte vieţi decât să stau aici întrebându-ne ce am fi putut face”.

Law, un fost soldat care a servit în zonele de război africane, a spus că a văzut lucruri oribile. „Arsurile erau îngrozitoare. Mulţi oameni nu puteau vorbi. Era destul de linişte. Singurele cuvinte adevărate erau de ajutor. Victimele erau acoperite cu cenuşă şi praf. Le ridicam şi pielea ne rămânea în mâini“, a povestit pilotul care a salvat de pe insulă, împreună cu colegii lui, 12 oameni.

Premierul Jacinda Ardern i-a lăudat pe salvatorii voluntari, dar locuitorii insulei sunt furioşi din cauza întârzierilor autorităţilor.

„Piloţii au luat o decizie curajoasă în circumstanţe extrem de periculoase, în încercarea de a-i salva pe oamenii prinşi acolo“, a declarat premierul.