O profesoară din Londra, terorizată după o cursă cu Uber. De ce a ajuns să doarmă cu ciocanul lângă pat

Amele a apelat la serviciile Uber pe 20 septembrie când s-a mutat în noua ei locuinţă şi avea nevoie să transporte câteva bagaje de la vechea ei adresă. Nu şi-a imaginat că, doar câteva zile mai târziu, va avea nevoie de protecţia poliţiei, conform Metro.co.uk.

Tânăra de 25 de ani spune că ceea ce a început ca o discuţie politicoasă cu şoferul sa s-a transformat rapid într-una inconfortabilă. El a întrebat-o dacă are un iubit şi i-a cerut şi numărul de telefon odată ce au ajuns la noua ei adresă.

Amélé a încercat să scape de avansurile bărbatului oferindu-i un număr fals, dar asta nu l-a împiedicat pe hărţuitor. Două zile mai târziu, femeia a descoperit un bilet de la el ​​în cutia ei poştală.

„Hei, sunt Habib, numărul tău nu a fost bun”, scria în mesajul în care se aflau şi informaţiile lui de contact.

Chiar dacă a fost alarmată, asistenta didactică, care lucrează în apropierea locului unde a fost ucisă Sabina Nessa, o profesoară care lucrase la o şcoală primară, a decis să ignore biletul şoferului.

Câteva zile mai târziu, în timp ce Amélé era la serviciu, a primit un mesaj de la unul dintre colegii ei de apartament, unde scria: „Amélé, şoferul tău de Uber tocmai a venit la tine acasă”.

„Când colegul meu de apartament mi-a spus, m-am prăbuşit la pământ. Lucrez la o şcoală şi eram în pauza de prânz când am aflat, câţiva colegi au reuşit să mă calmeze. Având în vedere tot ceea ce li s-a întâmplat recent altor femei, acest lucru m-a îngrozit. Nici măcar nu am rămas acasă în acea noapte, deoarece nu mă simţeam în siguranţă. Când m-am întors, în cele din urmă, a trebuit să încui toate uşile şi am dormit cu un ciocan lângă patul meu, deoarece el îmi cunoaşte acum adresa, ştie unde locuiesc”, a spus femeia pentru Metro.co.uk.

Îngrozită, Amélé a sunat la poliţie şi le-a spus că este îngrijorată de faptul că a fost hărţuită şi că este urmărită şi a cerut ca un ofiţer să o ia de la şcoală.

Ea şi-a împărtăşit povestea pe reţelele sociale şi mai multe femei au răspuns cu poveşti similare.

Iniţial, ea a spus că ofiţerul care i-a răspuns la apel, care era bărbat „nu înţelegea urgenţa situaţiei” şi i-a spus că nu au suficienţi ofiţeri. După ce s-a „luptat” ca poliţia să o ajute, o femeie ofiţer a mers la şcoală şi a escortat-o ​​pe Amélé acasă. Mai târziu în acea zi, poliţiştii i-a spus lui Amélé că şoferul a fost concediat de la compania de taxiuri.

Amélé a adăugat că a avut o experienţă „foarte bună” cu poliţia, subliniind că acest lucru se datorează faptului că femeile ofiţer au răspuns solicitării ei.

Tânăra a spus că a contactat şi compania Uber pentru a anunţa incidentul şi că i s-a răspuns abia după a doua încercare.

„M-am întors acasă acum, dar nu sunt ok. Nu mă simt în siguranţă şi nu cred că mă voi simţi în siguranţă prea curând. Voi începe să fac cursuri de arte marţiale şi autoapărare, pentru că totuşi îmi fac griji. De asemenea, nu voi mai lua niciodată un Uber. Mi-a plăcut să vorbesc cu şoferii de taxi, dar acest lucru m-a făcut să devin acum antisocială, deoarece se pare că a purta o conversaţie şi a fi prietenos cu cineva îl face să se gândească la mult mai multe”, a mai spus femeia.